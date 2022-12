A morte não existe da maneira como a maioria acredita. Preferimos dizer passagem de Plano, e Jesus nos demonstrou essa passagem quando após a crucificação reaparece com um corpo fluídico a quem o viu.

Léon Denis, filósofo, nos diz que o sono é irmão da morte e que morremos todos os dias.

Quando adormecemos entramos em contato com o mundo espiritual onde mantemos contatos com os que já se foram, ou os que estão na mesma condição que a nossa, dormindo. Mas também podemos visitar os que estão acordados sem sermos vistos.

É como se o nosso corpo fosse um automóvel ou bicicleta. Deixamos estacionado em algum local e saímos a caminhar por lugares diversos e depois retornamos, pegamos os veículos e voltamos a atividade de acordado.

Durante o desprendimento do corpo físico, nos contatos que mantemos, muitas vezes recebemos informações orientações de como nos conduzir em determinadas situações. Existe até o ditado “o sono é bom conselheiro”, pois é, dormimos com um problema e ao acordarmos temos a solução!

Somos muitas vezes operados de algum problema físico e quando acordamos sentimos as vezes resquícios da cirurgia, alguma dor, e dizemos muitas vezes que dormimos mal a noite, quando na realidade foi outra coisa.

A comunicação com os que se foram quando estamos dormindo é realizada através do pensamento, já que este é a linguagem do espírito. O pensamento é para o espírito o que a mão é para o encarnado. É pelo pensamento que é feita movimentação de objetos e quebra de objetos. Já aconteceu de objetos quebrarem-se e não ter ninguém por perto, inclusive num dos locais que trabalhei testemunhamos que uma xicara de café vazia estilhaçou-se dentro de uma sala que estava inclusive chaveada. Também pessoas tem a propriedade de fazer transporte de objetos a longas distâncias e mover inclusive ponteiros de relógios. São médiuns de efeitos físicos, mas muitos não sabem lidar com a energia e acabam sofrendo consequências.

Por tudo isso devemos vigiar nossos pensamentos, pois não avaliamos a capacidade de praticar o bem através dele ou o mal e sermos prejudicados.

É importante antes de dormirmos proferir pequena prece pedindo proteção no desprendimento pelo sono, assim teremos contatos que valam a pena a nossa evolução.