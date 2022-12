Durante os últimos meses, passamos por um turbilhão de coisas e desafios. Além dos ritos de final de ano, que já nos tiram o sono em dezembro, ainda tivemos em conjunto questões políticas ,além da Copa do Mundo. Para quem empreende, essas instabilidades sempre trazem incerteza e insegurança. Mas o que esperar de 2023?

Isso é algo que sempre buscamos questionar, na tentativa de achar caminhos mais seguros para conduzir nossos negócios, mas o que poucos fazem é analisar quais são as oportunidades e ameaças que nos cercam durante o próximo ano e investigar cuidadosamente os possíveis riscos. Isso faz toda a diferença na gestão de uma organização, pois os riscos estão presentes para todos e o que fazemos com eles é o que nos diferencia enquanto empreendedor.

Recordo-me com clareza do início da pandemia em 2020, muitos sentimentos e insegurança de várias empresas e empresários. Nesse momento, percebemos que várias conseguiram transformar essa ameaça em oportunidade, por planejar e buscar outras estratégias de vendas, atendimento, ou mesmo novos nichos. Foi um momento em que muitos conduziram com maestria e alavancaram seus negócios, mesmo em um ambiente tido à primeira vista como negativo. Vimos muitas companhias se reinventando e se modernizando para transformar a ameaça que cercava em oportunidade; já outros não souberam lidar e notamos a falência de empresas que muitas vezes víamos como sólidas.

Por isso, precisamos nos preparar para possíveis cenários de 2023, criar estratégias e planejar ações para esses cenários, isso sim faz total diferença em um mercado não favorável ou mesmo instável. Dessa forma, conseguimos estar à frente e ter ações rápidas e mais efetivas para os nossos negócios. Olhar estrategicamente para fora do seu empreendimento e, a partir disso, criar ações, rotinas, táticas que melhorem suas forças ou mesmo que resolvam suas fraquezas, pode ser um divisor de águas para sua empresa.

E você, já pensou em quais estratégias seu negócio deverá ter para o próximo ano?

Marcela Vargas é especialista em Recursos Humanos na Grandy Desenvolvimento Humano e Psicóloga, Personal & Professional Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching. Email:[email protected]