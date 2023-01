2+0+2+3 = 7



Esse ano é regido pelo número 7 que é o número de energia da espiritualidade.



O 7 é o número que representa a perfeição. A integração entre os mundos físicos e espiritual, sendo, portanto, o símbolo do Universo em transformação.



Mas, suas interpretações vão muito além.



Ele representa o lado místico e oculto de TUDO.



Que a nossa história em 2023 seja de muita conexão com Algo Maior, a Fonte, Deus para que possamos estar em ressonância com as Forças do Amor:



1) O SIM, esta significativa força do SIM à realidade como ela é, permeia todas as outras.



2) O PERTENCIMENTO: Todos têm o mesmo direito de pertencer.



3) A HIERARQUIA, a ordem, o respeito a quem vem antes.



4) E o DAR e RECEBER são a mesma coisa.



A LUZ É PAZ e BEM.



Bora para a Vida!



Eluise Dorileo é psicóloga, terapeuta familiar e maestria nas novas constelações quânticas.



Email [email protected]