Para quem ainda não sabe, Janeiro Branco está no calendário nacional de ações, e este ano a campanha tem o tema “A vida pede equilíbrio!”. Essas são poucas palavras, mas que definem com muita propriedade o momento que temos vivenciado. As tecnologias invadiram as nossas vidas, trabalhamos fora do horário, criamos avatares de quem somos e nos distanciamos do mundo “real”.

Como Gestora de Potencial Humano tenho identificado que o equilíbrio é realmente o que necessitamos. Equilibrar é saber que temos sim que continuar com os nossos afazeres, mas que também devemos tirar um tempo para nós. Parece um pouco sem sentido, mas estar consigo mesmo tem se tornado um desafio. Temos que ter consciência que, tal como cuidamos da nossa saúde física, cuidar da saúde mental é essencial.

E neste desafio, há muito tempo, eu conheci os óleos essenciais e minha vida mudou, tal como das pessoas ao meu redor. A aromaterapia usa da essência da terra, dos elementos da natureza e do poder dos nossos sentidos para atender infinitas necessidades. Têm óleos que ajudam no bem-estar, proporcionam calma, ou mesmo animação, diminuem a ansiedade, agitação, tristeza e incide até nos sentimentos de preocupação ou medo.

Os óleos essenciais agem primeiro em nosso sistema emocional, porque o nosso sistema olfativo tem uma conexão direta com o nosso sistema límbico. Então, quando se muda as emoções, você muda tudo. Ouço as pessoas falarem que os óleos não funcionam e que tudo não passa de uma reação psicológica, que tem que se acreditar para funcionar.

Mesmo seguindo essa ideia, costumo dizer que se o óleo essencial proporcionasse algo psicológico, por si só já seria muito poderoso, porque mudar as crenças, mudar a mentalidade de uma pessoa é muito poderoso. Mas hoje já sabemos que vai além, são diversas pesquisas que mostram a atuação da aromaterapia no corpo, nas emoções e no bem-estar. Quem já usa sabe bem do que estou falando.

Acredito que todos deveriam conhecer um pouco desse universo maravilhoso da aromaterapia, porque ela é aplicada a inúmeras necessidades e pode ser usada de diversas maneiras. A mais conhecida delas são os difusores, mas também podem ser usados nos alimentos, no toque, na limpeza da casa e mesmo nos cabelos e unhas. Claro que esse trabalho deve ser monitorado por um especialista. É ele que indicará o óleo certo para a necessidade que precisa, tal como usá-lo, maximizando a atuação dos compostos disponíveis no óleo.

Depois que conheci a aromaterapia meu mundo mudou e quero oportunizar este conhecimento a outras pessoas. Aproveito e convido quem quer conhecer sobre o tema a participar do DoTerra Day, no dia 14 de janeiro. Será um dia todo com explicações sobre o tema, vivência de experiências, feiras e bate-papos com multiprofissionais brasileiros e estrangeiros que trarão as novidades sobre os usos e novas pesquisas com os óleos DoTerra.

É importante ressaltar que, quando se fala sobre aromaterapia, estamos falando de saúde e, portanto, os produtos usados devem atender às recomendações da área. Dessa maneira, e entendendo a importância do tema, eu recomendo o DoTerra, porque seus produtos possuem Certificado de Pureza Testada e Garantida.

Eu garanto que neste dia 14 de Janeiro, você irá experienciar algo novo que nunca mais tirará da sua vida, será um momento de imersão, sentindo os aromas, envolvendo você de sentimentos, deslocando-o da mesmice ou mesmo da sua zona de conforto. Neste dia você descobrirá o que minha família sentiu há anos: tendo um aroma a seu favor, seu bem-estar não precisará ser consequência do seu dia a dia emocional, de uma coisa que te deixou chateada, de um chefe que te deixa estressado. Você poderá ser seu próprio boticário e decidir o que quer sentir hoje.

Sonia Mazetto – Gestora de Potencial Humano