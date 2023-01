A cada início de ciclo operacional, alguns questionamentos surgem na mente dos empreendedores: quais investimentos devo realizar? Quanto investir em cada projeto? Quais os impactos desses investimentos para o resultado da empresa? Quais recursos financeiros utilizar para obter um melhor resultado com menos riscos?

Para realizar uma análise mais precisa e obter respostas para esses e outros questionamentos é necessário que se elabore um planejamento financeiro considerando a atual estrutura do negócio e o cenário mercadológico.

Planejar nos possibilita decidir antecipadamente. Implica optar por uma alternativa de ação em detrimento de outras disponíveis, para que assim se tenha opções de escolha para controle dos possíveis resultados.

O planejamento financeiro, também conhecido como processo de planejamento, orçamento e controle, é uma valiosa ferramenta na gestão de qualquer organização. Tal ferramenta, possibilita uma visão sistêmica e transversal da empresa, a tomada de decisões antecipadas, previsão, monitoramento e controle das receitas e gastos, bem como a projeção dos lucros/prejuízos e da geração de caixa.

É comum associarmos a essencialidade do processo de planejamento financeiro a cenários de escassez de recursos – quanto menos recursos a empresa possui disponível, maior a necessidade de planejamento financeiro. Porém, isso se trata de uma miopia financeira, pois independentemente da quantidade de recursos, o principal objetivo das empresas é conseguir gerar um lucro que se reflita em uma rentabilidade para os investidores superior ao seu custo de oportunidade. Além disso, em situações de excesso de recursos, há uma tendência natural de se ter maiores níveis de ineficiência e desperdícios.

Dada a importância do planejamento financeiro, é hora de elaborá-lo! Mas não se preocupe, essa jornada não será solitária, afinal elaborar e manter um planejamento financeiro requer cuidados, por isso devemos contar com profissionais da área contábil para dar suporte no levantamento das informações necessárias para a realização desta tarefa, assim será possível obter um panorama completo para acompanhamento do desempenho do negócio.