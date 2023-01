Toda empresa busca em sua trajetória sucesso e reconhecimento. Porém, essa tarefa não é simples, principalmente se levarmos em consideração a concorrência acalorada. Para se destacar as empresas necessitam adotar um comportamento proativo e de muita ousadia em todos os sentidos. Por meio de uma visão criteriosa, junto a ações sistematizadas, é possível definir um cenário ideal para se destacar perante as concorrentes. Afinal, o que está em jogo é sua permanência no mundo corporativo.

O grande segredo está totalmente ligado ao cliente, figura que define quaisquer regras para criação de produtos e serviços, estratégias de marketing entre outras. Eu costumo comentar que: “O cliente manda no mercado moderno, tudo é feito por ele e para ele”, ou seja, tudo visa a satisfação total do seu público-alvo. Parece óbvio já que é o cliente quem traz o recurso financeiro para a sobrevivência e desenvolvimento das empresas, mas o óbvio para uns não faz sentido para outros...

Todas as organizações vivem num mundo com as mesmas tecnologias, informações e oportunidades, sendo assim, qual a atitude aplicada que faz com que a minoria delas consiga sobreviver e prosperar? Tudo se resume na percepção da visão do cliente, pois não basta apenas o trabalho de colaboradores que não conseguem enxergar a importância do cliente, precisa-se sim, de um conjunto de ações ou melhor, uma gestão efetiva sobre tudo que envolve a experiência comercial dos clientes na empresa.

Observo boquiaberto que muitas organizações pouco se importam com seus clientes, proporcionam um atendimento de baixa qualidade, ambiente muitas vezes inadequado, um processo de vendas que não visa o sucesso do cliente ou mesmo sua satisfação, equipes de vendas mal treinadas etc. Na verdade, a grande maioria só está interessada na venda propriamente dita e não no contentamento do seu grande provedor.

Para que esse quadro seja revertido, os principais líderes devem desenvolver a percepção e a consciência da necessidade de organizar o seu setor comercial, não somente em questão das compras, margens de lucro ou em qualquer outra atividade que não envolva o cliente. Todos os colaboradores envolvidos com o processo de atendimento, junto aos profissionais de vendas devem ser muito bem treinados para que possam atuar em grande performance. Deve-se também implantar padrões de excelência em toda a área comercial, sempre focado no objetivo de atender e superar as expectativas dos clientes.

É preciso o mesmo olhar do dono da empresa, pois uma venda feita com cordialidade, empatia e paixão, deixou de ser um diferencial e passou a ser um pré-requisito, que proporciona um ambiente mútuo de confiança e respeito, de modo a concretizar a venda, conquistar e fidelizar o tão importante cliente.

Sendo mais objetivo, uma equipe preparada, capacitada e motivada para atender e oferecer soluções personalizadas, adequadas às necessidades do consumidor, é fundamental, pois demonstra confiabilidade na qualidade do produto ou serviço prestado e conquista a admiração do cliente.

Possuir um atendimento impecável, um processo de vendas íntegro que realmente atende as necessidades dos clientes, um ambiente agradável, profissionais de vendas preparados e um pós-vendas com preocupação genuína dos seus clientes. São essas as empresas que estão ganhando o mercado cada vez mais e crescendo a cada dia. Essa é a grande sacada da gestão comercial.