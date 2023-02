De tempos em tempos a vida impõe mudanças em nossa rotina. Pode ser pequena que não causa transtorno, mas outras podem promovem muita angústia como é o caso da perda de pessoa que amamos, esta como sempre disse nosso irmão Chico Xavier, não existir dor maior que o ser humano possa vivenciar.

Mas tem mudanças gratificantes e que também são impostas pela vida. Quantas vezes vamos para lugares que nem imaginávamos morar com objetivo de cumprir determinada missão, e até nem alcançamos o almejado e temos que seguir novos rumos! Nossa trajetória na Terra apesar de rápida proporciona um vasto campo de experiências e oportunidades de resgatar débitos de outras vidas e até mesmo desta, por isso muitas vezes nos parece estranho fatos acontecidos conosco e ficamos a pensar e nos questionar o motivo de alguns, mas devemos estar sempre atentos ao que ocorre a nossa volta para conseguirmos aplicar nosso livre arbítrio com êxito.

Mudança pode ser no âmbito dos sentimentos como também relacionada à localização que é o caso quando mudamos de cidade. Nesta situação devemos sempre vigiar nossas atitudes ao interagirmos diretamente com pessoas, pois na maioria das vezes não as vamos rever novamente, e cumprir nossos objetivos para com elas será determinante, pois do contrário certamente em nova vida vamos ter de nos reencontrar. Muitas mudanças não foram escolha nossa e sim da própria espiritualidade que nos disponibiliza em determinada ocasião da vida, possibilitando resgastes. Se vamos aceitar ou não, dependerá do livre arbítrio que Deus nos outorgou.

Jesus também teve mudanças impostas, tendo de viver em várias regiões, pois tinha a missão da Evangelização. Outros antes também tiveram grandes mudanças, foi o caso de Moises que trouxe a primeira revelação Cristã.

Então não devemos nos questionar muito por ocasião da vida impor modificações, seja ela de que tipo for, pois tudo faz parte de objetivos que no primeiro momento não entendemos e até podemos achar injusto ou estranho, mas com o passar do tempo veremos que se fazia necessário, e que em algumas circunstancias foi o melhor que podia nos acontecer, é o caso de em muitos municípios acontecer novas eleições com a modalidade evolutiva de consenso, demonstrando uma aliança em torno de algo maior que é o progresso. Abraão nos tempos idos também fez uma aliança, e foi com Deus.

Enfrentemos as dificuldades momentâneas buscando em Jesus governador do Planeta, o amparo necessário para os desafios, pois sabemos que intempéries são passageiras e logo ali acontece mudança, já que chegam indistintamente de uma maneira ou de outra. Lembremos: Somos vencedores em estarmos aqui encarnados. Que o Mestre Jesus nos possibilite sempre o amparo caridoso na mudança que nos surgir.