De algum tempo para cá não mais aceitamos a teoria de inferno e céu difundida por algumas crenças.

Admitimos que no passado quando a mentalidade era ainda dos sacrifícios de seres vivos em nome de agradar deuses, a crença de que um inferno com fogo eterno pudesse ter espaço, pois o homem ainda embrutecido necessitava de algo impactante capaz de reduzir seus maus instintos, atemorizando-o com figurações próprias para a época, como a animalesca portando forcado.

Hoje atingimos a razão e temos de ter fé raciocinada. O Consolador já está entre nós, e a própria ciência já traz conhecimentos que demonstra que conceitos de outrora eram equivocados e impossíveis de existirem e as filosofias trazem conteúdos comprovados com raciocínio lógico.

As próprias crianças não levam a sério um lugar físico de inferno e céu, e nós, através de estudos, já sabemos que trata-se de um estado de consciência, já que elaboramos o próprio inferno e céu pelas ações corretas ou equivocadas que tomamos na vida, e quem desenvolve seus parâmetros no amor sente melhorias que o distanciam cada vez mais do inferno alegórico, ao contrário de quem sintoniza com o lado trevoso.

Se pensarmos existir um inferno e um céu como locais específicos como alguns ainda acreditam, perguntamos: Somos tão bons para ir para o céu? A resposta será que não, mas por outro lado o inferno com fogo eterno também não nos cai bem! Então vamos para onde? Ora, a concepção de inferno está atrelada a nossa capacidade de entendimento de que não haverá nada melhor depois desta vida, isso sim é um verdadeiro estado de inferno.

Ao homem falta muito para chegar ao nível de ser só amor como exemplificado pelo Mestre, mas praticando o bem certamente caminharemos na direção de Deus e não nos preocupará mais o inferno. É verdade que passamos certas dificuldades e tristezas, mas o inferno dos primórdios já está tão distante que não existe mais espaço para ele. Deus é justo e bom e permite sempre oportunidades de repararmos nossos equívocos.

Pedimos aos Benfeitores Espirituais que nos ajudem nos intuindo a firmar o pensamento na prática do bem! Sabemos Jesus que somos imperfeitos, mas ajude-nos a perseverar.

Perseverança a todos.