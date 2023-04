Diferente dos super-heróis da Liga da Justiça, a Mulher-Maravilha não foi criada por um cartunista. Em 1941, o psicólogo e escritor William Moulton Marston, inspirado em sua própria esposa, apresentou ao mundo essa super-heroína criada para proteger a Terra.

Seu criador a imaginou como a líder do amor ideal e o tipo de mulher que deve governar o mundo com a força do Super-Homem e o fascínio de uma mulher boa e bonita. Ela foi uma das primeiras heroínas das HQs e representou as mulheres que entravam no mercado de trabalho durante a Segunda Guerra Mundial.

Essa personagem nasceu no seio de uma família, admirada pelos seus superpoderes: sua empatia, inteligência emocional, verdade, paz, amor e proteção. Em 2016, a Mulher-Maravilha foi escolhida pela ONU para ser embaixadora por ser “símbolo da paz, justiça e igualdade”. Ela representou meninas e mulheres do mundo todo.

Ser uma Mulher-Maravilha significa ser admirável, não pela beleza externa e nem pela ótica do outro, mas, pela própria percepção. É se olhar no espelho e se sentir completa e positiva.

Para adquirir esses “superpoderes” é preciso focar no autoconhecimento e ser realista com relação às suas expectativas, sem buscar a perfeição; nunca se comparar com os outros e saber apreciar suas qualidades; praticar o autocuidado com rotinas que melhorem sua imagem pessoal e principalmente: não esperar as oportunidades chegarem: vá a luta! Conquiste o que você quer!

Em muitos casos, para uma Mulher-Maravilha se redescobrir, ou se revelar, é indispensável a orientação de um profissional de saúde mental. Diferente das amigas, que ouvem desabafos, os psicólogos têm uma escuta qualificada e este profissional está apto a organizar e orientar o pensamento da mulher, para que ela faça escolhas acertadas e conscientes.

Por fim, a melhor contribuição que uma Mulher-Maravilha pode dar a outra é: O apoio! Apoiar o trabalho, as lutas, a autoestima. É preciso termos a consciência que quando uma vence, todas vencemos!

E você, cara leitora, busque seu autoconhecimento! Peça ajuda, se necessário. Faça isso por você! Saiba que seu valor é imensurável! Lembre-se que quando uma mulher toma posse do seu devido lugar, ninguém mais a segura.

*CAROL BISPO é visagista, especialista em cabelos crespos e cacheados e acadêmica de Psicologia. Instagram: @carolbispo_visagista.