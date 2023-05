O coração é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, e cuidar bem dele ajuda a garantir mais qualidade de vida.



Esse cuidado começa antes mesmo do nascimento do bebê, e um check-up cardiológico na criança pode ser necessário durante outras fases da vida.



A cardiopatia congênita, por exemplo, é uma condição que afeta 29 mil crianças no país por ano, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, e nós conseguimos identificar ainda no pré-natal.



O diagnóstico e tratamento precoce ajudam a prevenir complicações na saúde da mãe e do bebê.



Porém, não é só a cardiopatia congênita que exige check-up cardiológico na criança: a obesidade infantil e o histórico de doenças cardiovasculares são algumas condições que podem necessitar uma avaliação do cardiologista pediátrico para conferir o coraçãozinho.



Sopro no coração, arritmia cardíaca e até a hipertensão podem ser identificadas durante um check-up cardiológico da criança, e assim promovemos mais qualidade de vida para o seu filho.





Quando procurar o especialista para o check-up do coração?



É durante as consultas com o pediatra que conseguimos identificar qualquer alteração no coração da criança e encaminhá-la para um check-up com o cardiologista pediátrico. Além disso, os pais e responsáveis precisam ficar atentos com alguns sinais:



Cansaço excessivo ou falta de ar;

Dificuldade da criança em ganhar peso;

Infecções pulmonares de repetição;

Palidez ou pele azulada;

Palpitações;

Batimentos cardíacos muito rápidos ou muito lentos;

Tonturas e desmaios.

Algumas condições também podem ser silenciosas, como a hipertensão arterial, que quando começa a apresentar algum sintoma, é porque a doença já está se agravando bastante.





Atividades físicas exigem check-up cardiológico na criança



Não há dúvidas de que as atividades físicas fazem muito bem para as crianças, mas em casos de práticas competitivas, é recomendada a avaliação do cardiologista para excluir a hipótese de doenças como a miocardiopatia hipertrófica, condição que oferece risco de morte súbita durante os exercícios.



A miocardiopatia hipertrófica é uma doença congênita que atinge todo o músculo cardíaco, onde fica localizado um músculo que divide o coração em diferentes cavidades – as terminações elétricas que passam pela região são responsáveis pelo controle do ritmo cardíaco. A condição pode desencadear complicações na vida adulta.



Portanto, mantenha as consultas com o pediatra do seu filho em dia, ofereça uma alimentação livre de alimentos processados e ultraprocessados, e incentive a prática de atividades físicas – são hábitos que ajudam a prevenir muitas doenças cardiovasculares.



Max Lima é médico especialista em cardiologia e terapia intensiva, conselheiro do CFM, médico do corpo clínico do hospital israelita Albert Einstein, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia de Mato Grosso (SBCMT), Médico Cardiologista do Heart Team Ecardio no Hospital Amecor e na Clínica Vida , Saúde e Diagnóstico. CRMT 6194