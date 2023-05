Já “sessentei” há 3 anos e ao contrário de muitos me sinto em plena época produtiva e numa das melhores fases da minha vida.

Tenho muitos amigos, realizei em parte dos meus sonhos materiais, um bom relacionamento de vida e estou feliz.

Talvez não mais com a mesma energia que tinha, mas a tecnologia da vida moderna nos ajudou a seguir.

Hoje temos tecnologia que leva nosso trabalho pela televisão, pela internet a qualquer parte do mundo. O que faz com que o Programa Sávio Pereira seja visto por quem quiser sem fronteiras.

Vejo a diferença de 21 anos atrás quando comecei a fazer colunismo em Cuiabá. Um menino que veio de Barra do Garças tentar a vida na capital e foi acolhido por todos e pode crescer e hoje sou muito grato por cada porta que se fechou oportunizando que outras mais se abrissem e me fizessem lutar mais e me aprimorar como profissional e como pessoa.

Gratidão sim a cada amigo novo que fiz, a cada contato comercial que se abriu, a cada emissora que trabalhei e principalmente ao SBT-TV Rondon que acreditou em mim e no sonho que eu lutei para realizar.

Gratidão aos que já trabalharam comigo e aos parceiros que continuam ao meu lado me proporcionando mais trabalho e oportunidades.

Gratidão a minha mãezinha e a minha família que sempre se fazem presente com nossos laços de sangue e de apoio quando preciso.

Gratidão ao meu companheiro de vida que me permite sonhar novos sonhos e batalhar por eles.

Gratidão a Deus sempre pelos amigos, colegas, pelas pessoas que passaram na minha vida e pelos meus 63 anos de vida.

Sávio Pereira- é jornalista, apresentador e colunista televisivo do Programa Sávio Pereira.