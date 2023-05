Buscamos a felicidade e almejamos que tudo saia bem e com alegrias o tempo todo, só nos admitimos entristecer quando algo de ruim nos acomete. E são vários os motivos que nos deprime, desde relacionamentos até moléstias que enfrentamos.

Quando jovens não nos preocupamos muito com problemas relacionados a saúde, pois temos de sobra, mas quando a idade chega começam aparecer sintomas de desgaste do corpo físico e o espírito que somos inicia a ter dificuldades para cumprir tarefas.

Ao longo dos anos vamos perdendo amigos, parentes, em razão do passamento, e isto faz parte da vida, pois conforme o filósofo Leon Denis “começamos a morrer no momento que nascemos”.

Observando a nossa volta vemos guerras, catástrofes, calamidades, crimes hediondos, desastres e pessoas maldosas que se dedicam a praticar o mal simplesmente por opção, já que utilizam o livre arbítrio para desvios de conduta. A maldade existe desde os primórdios e pode-se dizer que agora até diminuiu, pois no passado sacrificavam-se vidas em nome de “deuses”, mas ainda persiste a falta do bem em muitos corações.

Certamente quem manuseia o Evangelho vai encontrar mensagem que afirma que a felicidade não é deste mundo. François-Nicolas-Madeleine, em 1863, mediunicamente disse: “Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado”. “Neste mundo por mais que se faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é lugar de provas e expiações”.

Portanto, é fácil deduzir que aqui na Terra temos apenas momentos felizes, de prazer, alegres e que nos causam uma sensação muito reconfortante, mas são átimos apenas, pois logo adiante nos deparamos com as tragédias que envolve o mundo. Como podemos dizer que somos felizes se grande quantidade de irmãos nossos sofrem, passando inclusive fome? Se dissermos que apesar disso somos felizes pois não temos nada a ver com o sofrimento alheio estaremos em discordância com o que Jesus falou!

Sendo a Terra um planeta onde ainda predominando o mal, não é possível a felicidade plena, o que só acontecerá o dia que estivermos em um Mundo de maior classificação na categoria evolutiva.

Sejamos felizes da maneira que pudermos, é um direito que temos, mas não esperemos a felicidade com toda inteireza.