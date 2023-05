Essa técnica que está sendo adotada por alguns cirurgiões no Brasil ainda traz muitas dúvidas nas pacientes. Será que é fake ou verdade que pode-se colocar prótese de silicone com recuperação em 24h e, no dia seguinte voltar às atividades normais?

Vamos lá. Essa técnica já existe e está disponível, inclusive no Brasil.

Como funciona a colocação de prótese de silicone com recuperação em 24h?

Para proporcionar uma recuperação rápida, alguns médicos utilizam o método Dual Plane ou Grip Plane com Fast Track Recovery que prevê a colocação da parte superior da prótese de silicone abaixo do músculo peitoral. Porém, a parte inferior fica atrás da glândula mamária. Por isso, ela é chamada de dual plane, ou seja, plano duplo.

Também é possível a colocação de prótese de silicone com recuperação em 24 horas tanto com a cauterização dos vasos sanguíneos; ou o sutiã interno; ou com alça de sustentação muscular.

Com esse procedimento, a paciente pode fazer exercícios e levantar os braços logo no pós-operatório, 20 minutos após o fim da cirurgia.

Porém nas 6 horas seguintes é recomendado que a paciente fique internada e em observação e em seguida recebe alta hospitalar e pode retornar às atividades normais em 24 horas como dirigir e trabalhar.

Por isso essa técnica é boa para pacientes que querem uma recuperação rápida.

A desvantagem é somente a limitação do tamanho da prótese por ser atrás do músculo, que não comporta e nem tem elasticidade para próteses grandes. Ou seja, não serve para aquelas que querem um peito mais destacado com prótese perceptível.

NEM TUDO É PERMITIDO

A mulher tem que manter a frequência cardíaca logo após a cirurgia nos primeiros 15 dias, portanto só caminhadas leves.

Levantamento com pesos nas pernas e braços após 3 semanas.

Flexão de braços, apoio sobre o corpo, esportes de contato e artes marciais, só após 6 semanas.

Ou seja, no quesito exercício físico a cirurgia não é liberada 24 horas depois.

RISCOS

Como essa técnica é mais complexa apesar da recuperação mais rápida, diversos médicos a utilizam por segurança a anestesia geral, ou seja, o risco cirúrgico é maior.

Escolha um médico cirurgião plástico para sua realização. Não são todos que realizam essa técnica tem que ser um habilitado, não um curioso.

E lembre-se, opós-operatório faz parte da cirurgia de sucesso. Se a paciente não segue as recomendações, o sonho do silicone pode se tornar um pesadelo.

Benedito Figueiredo Junior é cirurgião plástico na Angiodermoplastic. CRM 4385 e RQE 1266. Email: [email protected]