Essa frase “O sucesso tem o rosto da mãe” do alemão teólogo, psicoterapeuta criador da terapia sistêmica denominada Constelações familiares Bert Hellinger define bem a importância que nossa mãe tem na nossa vida.



Essa conexão que vem desde o útero, precisa seguir pela vida para que tenhamos um bom relacionamento com a mãe para que possamos ter sucesso.



A mãe é aquela que teve a coragem suficiente para fazer a vida seguir, adiante, apesar de todos os desafios e dificuldades. Alguém que correu risco de vida por isso. É um lugar de muita força.



Na constelação vemos que nossa família de origem exerce uma influência enorme em nossas vidas. A pessoa que está conectada com a mãe, seus caminhos se abrem, é como se refletisse em todas as áreas da vida. A mãe é a fonte geradora primordial de nossa existência. Podemos dizer que a nossa conexão com a mãe influencia na condição de atrair a pobreza e riqueza, abundância ou falta.



Em geral, como nos relacionamos com a nossa mãe é como nos relacionamos com a vida, incluindo aí a vida profissional. Se nós rejeitamos a nossa mãe, nós também rejeitamos a vida e o trabalho. E, na mesma medida, trabalho e a vida nos rejeitam. Com isso vemos várias pessoas que não conseguem juntar dinheiro nem se firmar profissionalmente e nem em nenhum empreendimento.



Contudo, na Constelação é possível fazer essa revisão profunda dentro de si e perceber como está seu relacionamento com sua mãe e mudar essa realidade. A Constelação nos permite essa liberação profunda por alcançar as dinâmicas ocultas do amor, aquilo que está além de nossa percepção consciente.



O que quer que tenha acontecido, você precisará limpar esses registros dentro de você para conectar-se novamente com o fluxo primordial, com sua mãe. Isso irá ajudá-lo a seguir adiante, produzindo resultados cada vez mais satisfatórios em sua vida.



Bora viver!