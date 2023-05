Chico Xavier, entre milhões de frases que escreveu, tem uma mensagem que diz: “quando uma mãe faz uma prece, ela arromba as portas do céu”. É de profundo conteúdo essa máxima pois demonstra que além da prece ser o veículo mais poderoso de contato entre nós encarnados e Deus, tem um ingrediente a mais que é o de súplica de mãe ter prioridade na análise.

De fato, ser Mãe é algo Divino. Poder conduzir em seu ventre uma alma que está chegando ao Planeta é período ímpar, pois apenas a mulher é dotada dessa graça de ser mãe.

Hoje sabemos que os filhos chegam por várias vias, ou seja, adoção, inseminação, fertilização e outras, possibilitando que a mulher possa atingir seu objetivo que é ser mãe, afinal este é o sonho a ser alcançado.

Os filhos que chegam da maneira adoção certamente estavam programados a aportar no lar também, pois mesmo antes de nascer existe planejamento na espiritualidade, como explicado nas obras do próprio Chico.

Portando essa de dizer que não pediu para nascer e que teria nascido em local errado, não existe! Estamos no Planeta, país, estado, cidade e família certa para nosso aprendizado. Até o corpo planejamos junto com os benfeitores a maneira que vamos possuir após o nascimento, e muitas vezes escolhemos ser feios do que bonitos de aparência, já que isso interferirá na nossa trajetória na Terra.

Mas ser Mãe é algo sublime, pois são Elas que promovem a regeneração do Planeta, quando por meio do nascimento de uma criança possibilitam a vinda de um espírito que está reencarnando neste mundo, fazendo com que a população seja renovada e assim nascerem seres que continuarão a transformação do Planeta que segue o curso evolutivo.

Nesta semana comemoramos a data dessa figura inigualável, capaz de enfrentar todo tipo de intempérie para preservar seu filho. Curadora quando aplica um sopro no ferimento do filhinho que sente dor, aliviando-o. Ser Mãe é Divino!

Sempre nesta data que nos reportamos as Mamães, nos lembramos da Mãe Maior. Mãe de Jesus que tanto sofreu desde o período de gestação até a partida do Mestre, e neste clima de amor, envolvidos pela energia contida nesta mensagem que estamos lembrando de todas as mamães que fazem de tudo pelos seus filhos, vamos pedir que os benfeitores espirituais levem nossos pensamentos de carinho fraterno a todas Elas, em forma de pétalas de rosas, lembrando à Mãe Maria Mãe de Jesus, agradecendo a Ela pela bondade de ter aceitado a missão de Mãe do Mestre que nos trouxe o Evangelho.