Os amantes de cães sabem quanto calor e conforto seus companheiros caninos adicionam às suas vidas.



Mas eles podem não saber que um corpo crescente de evidências sugere que ter um cachorro pode ajudar a melhorar a saúde do coração.



A posse de animais de estimação, especialmente ter um cachorro, provavelmente está associada a uma diminuição do risco de doenças cardiovasculares. Isso não significa que haja uma relação clara de causa e efeito entre os dois. Mas isso significa que a posse de animais de estimação pode ser uma parte razoável de uma estratégia geral para reduzir o risco de doenças cardíacas.



Vários estudos mostraram que os donos de cães têm pressão arterial mais baixa do que os não proprietários — provavelmente porque seus animais de estimação têm um efeito calmante sobre eles e porque os donos de cães tendem a se exercitar mais. O poder do toque também parece ser uma parte importante desse "efeito animal de estimação". Vários estudos mostram que a pressão arterial diminui quando uma pessoa acaricia um cachorro.



Há algumas evidências de que possuir um cão está associado a níveis mais baixos de colesterol e triglicerídeos.



Um grande estudo com foco nessa questão descobriu que os donos de cães tinham níveis mais baixos de colesterol e triglicerídeos do que os não proprietários, e que essas diferenças não eram explicáveis por dieta, tabagismo ou índice de massa corporal (IMC). No entanto, a razão para essas diferenças ainda não está clara.



O efeito calmante dos cães nos seres humanos também parece ajudar as pessoas a lidar com o estresse.



Por exemplo, algumas pesquisas sugerem que pessoas com cães experimentam menos reatividade cardiovascular durante momentos de estresse. Isso significa que sua frequência cardíaca e pressão arterial sobem menos e retornam ao normal mais rapidamente, amortecendo os efeitos do estresse no corpo.



Se você possui um cachorro ou está pensando nisso, os benefícios potenciais para a saúde do seu coração são uma boa vantagem. No entanto, animais de estimação não devem ser adotados com o objetivo principal de reduzir o risco de doenças cardíacas. E definitivamente não adicione um cachorro à sua vida se você não estiver pronto ou capaz de cuidar de um, incluindo garantir que ele se exercite o suficiente.



Além do valor óbvio de um bom aconchego, qual é a conexão entre animais de estimação e nossa saúde? Estudos mostraram que a posse de animais de estimação pode ajudar a aumentar os níveis de condicionamento físico, aliviar o estresse, reduzir a pressão arterial e os níveis de colesterol e aumentar a felicidade e o bem-estar em geral. Os animais de estimação também fornecem apoio social, que é um fator importante para ajudá-lo a manter novos hábitos saudáveis.



Max Lima é médico especialista em cardiologia e terapia intensiva, conselheiro do CFM, médico do corpo clínico do hospital israelita Albert Einstein, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia de Mato Grosso (SBCMT), Médico Cardiologista do Heart Team Ecardio no Hospital Amecor e na Clínica Vida , Saúde e Diagnóstico. CRMT 6194