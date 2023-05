A cada ano de vida que recebemos temos que comemorar como uma vitória e uma graça recebida.



E comemorar com os amigos mais um aniversário e ainda 21 anos de trabalho e reconhecimento profissional é muito gratificante.



Desde que comecei e me aventurei a deixar Barra do Garças e vir tentar a sorte na capital, foram muitas lutas travadas, muitas alegrias e muitas decepções, mas cheguei até aqui com meu programa televisivo ‘Sávo Pereira’ cobrindo os maiores eventos da região metropolitana e ainda agregando ao meu trabalho o Prêmio Nacional Qualidade Brasil que certifica empresas que fizeram um bom trabalho e contribuíram para o desenvolvimento da capital e região, tendo como embaixadora a empresária Denise Gomes.



Sem contar com os amigos que fiz ao longo do tempo e parceiros de trabalho que me permitiram sonhar mais longe e investir em mais trabalho com mais tecnologia e novidades do mercado de fora.



Sim quero comemorar com meus amigos, parceiros, colaboradores, empresários, convidados e com todo mundo que faz parte desse trabalho e que me ajudou a chegar até aqui para fazer essa grande noite com a presença da dupla sertaneja Sander e Fellipe, Akane Izuka que canta samba e bossa nova e o quarteto de jazz Kyvaverá.



Sim quero comemorar mais um ano de vida, mais um ano de programa, mais um ano de Prêmio Qualidade Brasil e mais um ano de glamour e festividades.



Um brinde a você que é meu convidado para essa noite de festa.



Sávio Pereira é jornalista, colunista digital e apresentador do Programa Sávio Pereira no SBT