Seu coração, como qualquer outro músculo, pode enfraquecer com o tempo, especialmente se você for sedentário. À medida que você envelhece e se torna menos ativo, o músculo no ventrículo esquerdo do seu coração — a câmara que bombeia sangue rico em oxigênio de volta para o corpo — se torna mais rígido.



Essa mudança no músculo cardíaco, juntamente com o endurecimento simultâneo das artérias do corpo que leva à pressão alta, inicia um ciclo de envelhecimento cardiovascular .



Sem intervenção, isso prepara o terreno para a insuficiência cardíaca mais tarde na vida.



O poder do cardio :



Assim como com seus outros músculos, é possível fortalecer seu coração e até mesmo reverter parte de seu envelhecimento. A solução: Exercícios Cardiovasculares Regulares. As pesquisas continuam a mostrar que o exercício é a melhor maneira de retardar o processo de envelhecimento do seu coração.



Isso não é uma surpresa, pois o aumento do exercício e da atividade física são muitas vezes a primeira receita para melhorar a saúde geral do coração.



Então, como o exercício ajuda um coração envelhecido?



Quando você se exercita, o esforço força seu coração a bombear mais sangue ao redor do seu corpo para seus músculos e pulmões. Todo o processo relaxa os vasos sanguíneos ao longo do tempo e faz com que seu coração corra com mais eficiência, o que mantém sua pressão arterial baixa.



O exercício certo



A recomendação padrão para fitness é de 150 minutos de exercício de intensidade moderada por semana de exercícios aeróbicos e mais dois a treinos de musculação / fortalecimento muscular .



Mas o tipo de exercício importa quando se trata do seu coração?



Sim — e não.



Qualquer tipo de aeróbica é sempre melhor do que nada. Seu coração não sabe a diferença entre uma caminhada rápida e um treinador elíptico. O objetivo, então, é fazer algum tipo de exercício cardiovascular — qualquer coisa que faça seu coração bombear e fazer você suar.



Ainda assim, para maximizar seus esforços de exercício com o objetivo de melhorar o envelhecimento do coração, a intensidade e a duração são importantes. Um estudo, publicado em 8 de janeiro de 2018 em um uma importante revista médica , descobriu que o exercício pode reverter os danos aos corações sedentários que envelhecem — se for exercício suficiente.



Neste estudo, os pesquisadores recrutaram 53 pessoas, com idades entre 45 e 64 anos, e as dividiram em dois grupos. Um grupo seguiu um conjunto de programas de exercícios que variaram em frequência, duração e intensidade. O outro grupo fez atividades não cardíacas, como ioga.



Os pesquisadores descobriram que as pessoas que se exercitaram por quatro a cinco sessões de 30 minutos por semana melhoraram seu VO2 máximo (a quantidade máxima de oxigênio que seu corpo pode usar durante o exercício) em 18% em comparação com o grupo controle. Aqueles no grupo de exercícios também mostraram uma melhora média de 25% na elasticidade do ventrículo esquerdo do coração.



Nunca é tarde demais: Mesmo que você tenha sido sedentário por muitos anos, não é tarde demais para ajudar seu coração, sugere um estudo na Circulação de fevereiro de 2015.



Os pesquisadores inscreveram 45 corredores recreativos do sexo masculino, com idade média de 50 anos, em um programa de treinamento estruturado de 18 semanas. Os homens corriam entre 25 e 35 milhas por semana. O objetivo era ver se o exercício de intensidade moderada poderia mudar a estrutura e a função cardíaca em uma população envelhecida.



Posteriormente, os testes mostraram que o programa de treinamento melhorou a função cardíaca geral entre todos os corredores, incluindo o aumento do tamanho do ventrículo esquerdo do coração. Também melhorou o VO2 máximo em 4% e reduziu a pressão arterial, especialmente entre os corredores menos experientes.



Isso mostra que você pode facilmente atingir o nível de exercício necessário para poderosos benefícios terapêuticos.



Então, faça um favor ao seu coração envelhecido e se mova.



Max Lima é médico especialista em cardiologia e terapia intensiva, conselheiro do CFM, médico do corpo clínico do hospital israelita Albert Einstein, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia de Mato Grosso (SBCMT), Médico Cardiologista do Heart Team Ecardio no Hospital Amecor e na Clínica Vida , Saúde e Diagnóstico. CRMT 6194