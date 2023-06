Você, mulher, já passou por aquela situação desagradável de estar com um corrimento vaginal? Geralmente, uma secreção saudável não tem cor, nem cheiro. Mudanças no corrimento vaginal podem indicar que algo está errado com a saúde íntima e sim, isso pode ser um sinal de um câncer ginecológico.

Claro pessoal, que na grande maioria das vezes um corrimento vaginal está associado às chamadas cervicites (inflamação do colo do útero) e vulvovaginites (inflamação da vulva e da vagina) e principalmente a doenças sexualmente transmissíveis. E por que um câncer pode se manifestar como corrimento? O câncer desencadeia corrimento vaginal devido à morte de algumas células.

O mais importante de tudo, diante de uma queixa como essa, é examinar! É preciso fazer um exame ginecológico completo incluindo o exame especular e também o toque vaginal. Isso é feito com muita responsabilidade e respeito em um consultório com uma mesa ginecológica e com material adequado.

Neoplasias de dentro do útero (como câncer de endométrio) e fora do útero (como câncer de colo uterino) se apresentam muitas vezes com corrimento de aspecto de sangue coagulado, coloração amarronzada e mal cheirosa e chamam atenção quando associados ao quadro de dor pélvica de forte intensidade. Esses tumores também podem simular quadros infecciosos e se apresentarem com corrimento amarelado e esverdeado.

É papel fundamental do oncologista avaliar os órgãos genitais externos e internos e, se acaso encontrar ao exame físico uma lesão suspeita, não perder tempo e já biopsiar tumores ainda no consultório. Um diagnóstico precoce faz toda diferença para já iniciarmos o tratamento. Algumas vezes o estadiamento do tumor é favorável à cirurgia e em outros casos lançamos mão da quimioterapia e radioterapia de forma exclusiva para tratamento.

Por isso, fiquem atentas, façam os exames de triagem como papanicolau, coleta da secreção para laboratório e identificação do patógeno e, principalmente, estejam abertas ao exame clínico. Não deixe de forma alguma que a vergonha possa esconder o diagnóstico de um câncer. Tanto o corrimento quanto o câncer podem ser tratados e curados.

Dr. Renan Oliveira é Cirurgião Oncológico no Hospital de Câncer de MT, Hospital das Clínicas Primavera (HCP) e na Oncoplus.