As pessoas não acreditam no simples e os óleos essenciais não têm segredo. É uma ciência baseada no natural e é muito simples de usar. Sinto que, às vezes, por ser tão simples, as pessoas não acreditam no poder que os elementos naturais têm. Isso é um grande engano, e é preciso deixar de lado a falta de conhecimento e se privilegiar do bem-estar que vem da natureza.

Neste artigo vou falar sobre a vantagem de usar os óleos essenciais na gravidez, em bebês e crianças. Meu objetivo é desmistificar muita coisa que “rola” por aí, a começar pela ideia equivocada que o uso dos óleos essenciais em bebês e gravidinhas faz mal à saúde. Na verdade, os óleos essenciais são recursos para as mães justamente por serem naturais. No entanto, mesmo sendo natural e confiável, é preciso ter atenção com a dosagem.

A questão do sono do bebê é uma das grandes preocupações das famílias. O óleo de lavanda auxilia no sono do bebê (e não precisa nem esperar pra saber se o bebê vai ter ou não dificuldades para dormir), trazendo um aconchego emocional, um abraço. Eu indico uma gotinha na banheira do bebê quando ele vai tomar banho, dosagem suficiente para colocar o neném em processo de relaxamento e preparação para o sono.

Para crianças já crescidinhas, que estão na fase de pé na boca, a preocupação pode ser passar o óleo na sola dos pés e o bebê ingerir um pouco do óleo. Esse não é um problema, devido a dosagem e o óleo de lavanda ser ingerível. Você pode diluir também o óleo de lavanda em um pouquinho de óleo de coco.

Têm crianças que têm terror noturno, que acordam no meio da noite chorando desesperadamente sem um motivo aparente. A camomila romana é o óleo recomendado para essas situações, ajudando o bebê a relaxar. O ideal é pingar a gotinha no difusor ou diluir uma gotinha em 10 ml de óleo de coco e passar nas solas dos pés ou nas costinhas da criança.

A lavanda também é indicada nos casos de cólica, tanto na barriguinha antes do sono para relaxar, como depois de terminar o banho. O indicado é diluir o óleo de lavanda em 10 ml de óleo de coco (a depender da idade da criança, ao máximo 3 gotinhas) e fazer as massagens com as manobras no pé da barriga e com o movimento de perninhas. Na internet têm orientações interessantes sobre a shantala. As massagens com os óleos potencializam o resultado.

Criança que está gripadinha, nariz escorrendo, na fase de adaptação na escola, é interessante fazer a diluição do mix Breathe e passar no peitinho, depois coloca uma roupa mais aquecida para aumentar a ação. Também pode, com uma única gotinha, fazer a massagem no nariz da criança. Outra opção é o On Guard, que pode ser diluído ou misturado na colherzinha de mel, atuando como um mix proteção para imunidade. Ele também pode ser usado no difusor e nas inalações.

Existem kits de óleos essenciais para crianças, já diluídos. Eu indico o uso do Stronger, mix de proteção, que tem as plantas que vão trabalhar essa questão. Aliás, o uso dos óleos deve ser pensado como um estilo de vida, e não só quando a criança está doente. Quando o uso é constante, a gripe tem um ciclo de poucos dias e os sintomas são mais leves, evitando o uso de antibióticos que enfraquecem ainda mais a imunidade.

Vivencio essa realidade em família. A minha filha Tabata Mazetto (especialista no uso dos óleos essenciais em bebês) criou minha neta com o uso dos óleos essenciais, desde antes do parto. O resultado não poderia ser outro, ela nunca usou antibióticos ou outros remédios químicos, e tem uma saúde ótima e uma estrutura de imunidade bem elevada.

Inclusive, a Tabata tem outra dica. Quando a criança está tristinha, irritada ou chororô, é só diluir duas gotinhas da essência de tangerina no difusor.

Os óleos podem te ajudar até durante a gravidez. O Peppermint pode ser inalado quando a mãezinha estiver sentindo dor de cabeça, enjoo e mal-estar. Para aumentar a produção de leite, tem a Sálvia Esclareia, o manjericão, o Funcho e também o Gerânio, que pode ser usado, inclusive, topicamente.

Mãezinha, se eu puder dar uma dica de ouro seria: busque uma aromaterapeuta que vai entender as suas questões e acompanhá-la com o protocolo durante o processo, desde a gravidez até a chegada do neném e seu crescimento. Os óleos essenciais são naturais e o melhor investimento que todos nós podemos fazer. A vida pode ser simples com soluções naturais. Viva a natureza.

Sonia Mazetto - Gestora de Potencial Humano, Terapeuta Integrativa e Aromaterapeuta