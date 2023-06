Uma das datas mais românticas do ano é o Dia dos Namorados que se comemora no Brasil no dia 12 de junho.

Namoro é a fase do conhecimento e do encontro de dois sistemas diferentes. Cada um traz sua história e dramas de família, sistema de origem à qual pertencemos. Ninguém chega completo. Geralmente um chega com uma falta em relação ao pai ou a mãe, e deseja encontrar isto no seu parceiro/parceira, essa pessoa está procurando algo em um lugar onde ela não pode encontrar.

Aí começam as frustrações. Um dá mais e o outro recebe de menor, então há um desequilíbrio no relacionamento. Quando um dos parceiros se sente superior ao outro e prefere dar todo o seu amor ao parceiro e sem perceber se recusam a receber. Com o tempo o parceiro vai se infantilizando e se torna dependente, perdendo assim o interesse e acaba por buscar novas distrações e vícios para preencher o vazio que sente ou acaba por adoecer pela impossibilidade de retribuir o muito que recebeu.

Em geral quem recebe demais e dá de menos pode reagir de 3 formas: ser grato, ou tenta diminuir e atacar a pessoa que muito deu para tentar inferiorizá-la ou ainda abandonar a que muito deu traindo ou indo embora.

Portanto, sem equilíbrio qualquer relação tende a naufragar.

Por isso é importante que cada um reconheça que o amor dos pais provém somente dos pais, um casal está pronto para procurar em si o afeto amoroso que surge de um relacionamento.

Então, neste lugar, podem olhar um para o outro como seres inteiros e iguais, que desejam buscar complementos, e dessa forma, se sentirem completos.

A Lei do Dar e Receber, também chamada de Lei do Equilíbrio de Troca, mostra que precisamos receber de outras pessoas e também dar. Todo ser é dotado da capacidade de troca, oferecendo a outros seus dons, capacidades e habilidades e recebendo daqueles o que for importante para atender suas necessidades de sobrevivência, crescimento e desenvolvimento.

Na Constelação Familiar, os pais dão a vida e os filhos a tomam. E a retribuição deles para com os pais será repassar o amor às próximas gerações. Assim os filhos dos filhos estarão completos para formar um novo sistema familiar com o namorado ou namorada. Afinal ninguém consegue ser feliz sozinho!

Bora viver!

Eluise Dorileo é psicóloga, terapeuta familiar e maestria nas novas constelações quânticas.