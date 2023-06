Mais um dia dos namorados! Não sei se concordam, mas o período de namoro é o mais romântico entre os casais. É o período que proporciona de nos conhecermos e de nos exibirmos em nossas aptidões e façanhas, tentando passar melhores qualidades mutuamente.

O ato de namorar inicia no período de criança, onde já no colégio procuramos agradar o outro com pequenos gestos variados. Depois na adolescência passamos a querer ficar juntos o maior tempo possível, aparecendo ciúmes, brigas constantes e choradeiras.

Ao atingirmos a idade adulta o namoro é tratado mais seriamente, pois visa um compromisso maior perante a vida. O romantismo se apresenta requintado, pois damos presentes sofisticados, flores, e as vezes uma joia de compromisso com promessa de um amor infinito.

Muitos se admiram de o namoro não dar certo várias vezes, aparecendo entraves que não sabem explicar, enquanto que outros se conhecem, namoram e em curto tempo se casam ou vão viver juntos, ficando ligados para sempre.

Antes de nascermos, quando ainda estamos no plano espiritual preparando nossa vinda, traçamos algumas metas, entre as quais na maioria das vezes está encontrarmos a pessoa que vai compartilhar conosco a vida na Terra. Esta situação faz eclodir uma incansável procura, as vezes pelos mais exóticos e longínquos locais. É a ansiedade para achar a “alma gêmea”, a “cara metade”, a parceria, afinal sabemos que ela ou ele está no Planeta também a procura. Isso gera inclusive equívocos, pois é normal conhecermos certas pessoas e em razão de estarmos carentes, deixamos os sentimentos fluir e acabamos nos apaixonando várias vezes.

Mas paixão é temporária, por isso que os relacionamentos que começam assim têm tudo para não dar certo, ao passo que aqueles que estão alicerçados no amor responsável surtem efeito, e na maioria das vezes prosperam, afinal quem ama é o espírito.

A data é consagrada aos namorados, mas de carona entra noivos, casados, além do que aqueles que vivem junto, já que todos são considerados eternos namorados.

Feliz daquele ou daquela que consegue manter um romantismo durante a vida conjugal com resquícios do período de namoro, pois que namorar é um momento ímpar na vida.

Desejamos a todos namorados felicidades, e que nunca percam a ternura, pois o “amor é sublime elixir da plenitude”.