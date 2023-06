A biofilia aplicada em projetos comerciais proporciona bem estar, acolhimento, sensação de pertencimento. A venda de um produto começa bem antes do pagamento, e o consumidor é ligado a emoções. Estar em um ambiente harmônico e que o faça se sentir confortável em todos os sentidos, faz com que o cliente passe mais tempo no local, podendo adquirir mais produtos do que o planejamento inicial.

Materiais naturais como madeira, pedra e bambu são preferíveis no design biofílico. Estudos demonstram que a madeira relaxa o sistema nervoso diminuindo as respostas relacionadas ao estresse. Toda essa junção de materiais, a conexão visual e emocional com a natureza, resulta em um rico design biofílico.

Mas não é só o consumidor que precisa ser atingido. Uma equipe engajada também aumenta o lucro da empresa. Saber despertar os sentidos corretos na empresa, auxilia no aumento da conversão das suas vendas. A presença de elementos naturais (plantas, madeira, pedras entre outros) nos ambientes pode gerar calma, produtividade, e estimular a criatividade da sua equipe. E o mais importante faz com que o cliente queira ficar mais tempo naquele local, consequentemente comprando mais e aumentando o faturamento da empresa.



Nos meus projetos, fiz o levantamento do faturamento de empresas antes e depois do ambiente pensado e planejado com todos os elementos e obtive uma resposta grandiosa de forma positiva dos empresários.

Vamos pensar juntos. Em qual ambiente você se sente melhor (imagine): a) local fechado, sem luz natural, cores extremamente escuras e pouco arejado? Ou b) local com uma entrada de luz do sol, mesa de madeira, um jardim de inverno com flores, plantas e pedras naturais e pode ter até um chafariz? Poucas pessoas vão preferir a primeira opção. Parece claustrofóbica e até assustadora, não é mesmo?! É esse o sentimento que a Biofilia traz, conforto e bem-estar.

Um ambiente que proporciona uma experiência é extremamente importante para conversão de vendas, atração de clientes e performance da equipe. Pense nisso!

*Mariana Feitosa é Designer de Interiores com formação em Controle Ambiental e professora no Senac, em Mato Grosso - @maarianafeitosa