Vivemos em um mundo empresarial dinâmico e complexo, onde os conflitos são inevitáveis. No entanto, a forma como esses conflitos são abordados e resolvidos faz toda a diferença para o sucesso das empresas. É nesse contexto que a mediação empresarial surge como uma poderosa ferramenta para promover a resolução pacífica de disputas e a reestruturação de empresas de forma ágil e eficiente.

Nos próximos dias 10, 11 e 12 de julho, em Cuiabá, a Câmara de Mediação e Arbitragem CONVERGE RESOLVE, da qual tenho a honra de ser Diretora e Presidente, realizará um evento exclusivo em parceria com renomados profissionais do direito. O objetivo desse encontro é capacitar os operadores do direito que atuam na reestruturação de empresas a utilizar a mediação com a melhor técnica, promovendo a resolução pacífica de conflitos e tornando Mato Grosso referência na utilização desse instituto.

O evento, que teve todas as vagas ofertadas preenchidas, despertou um grande interesse entre os advogados em Mato Grosso. Isso reflete a conscientização cada vez maior sobre a importância da mediação empresarial como uma alternativa segura e eficaz para a resolução de conflitos no âmbito empresarial.

Durante os três dias de encontro, professores que são referência no assunto irão abordar temas fundamentais, como o direito da empresa, mediação antecedente, tutela de urgência, falência e recuperação de empresas. Além disso, serão discutidos o acesso à justiça atualmente e o tratamento adequado dos conflitos, bem como a negociação colaborativa como instrumento essencial na advocacia contemporânea e a atuação do advogado nas mediações antes, durante e depois.

A escolha dos palestrantes, o professor Francisco Satiro que é especialista em direito da empresa, e o professor Adolfo Braga, reconhecido por sua experiência no acesso à justiça e no tratamento adequado dos conflitos, levou em consideração não apenas a expertise deles nos temas propostos, mas também a habilidade prática e didática em transmitir conhecimentos de forma clara e objetiva. Afinal, nosso objetivo é fornecer aos participantes um ambiente propício para o debate e a solução de dúvidas, visando beneficiar todos aqueles que atuam com a reestruturação de empresas em diferentes âmbitos.

A CONVERGE RESOLVE, instituição 100% privada, tem se destacado como uma aliada das empresas na resolução de conflitos no âmbito empresarial. Fundada em 2022, a Câmara de Mediação e Arbitragem atua de forma autônoma, administrando procedimentos de mediação e arbitragem em ambiente virtual ou físico, com segurança e confiabilidade. Nosso objetivo é proporcionar um processo ágil, econômico e confidencial, atendendo às necessidades das empresas em diferentes estágios, desde a recuperação extrajudicial até a recuperação judicial e falência.

Sabemos que as empresas enfrentam inúmeros desafios durante a reestruturação, como a morosidade da justiça, os altos custos dos processos e o desgaste de imagem. A mediação empresarial surge como uma solução eficaz para superar esses obstáculos, oferecendo celeridade, economicidade e confidencialidade. A legislação processual atual enfatiza a importância da solução consensual e pré-processual, permitindo que as partes envolvidas encontrem o melhor caminho para prevenir, tratar e resolver conflitos decorrentes das relações jurídicas, especialmente no âmbito empresarial.

O evento que realizaremos em Cuiabá é uma oportunidade ímpar para aprimorar o conhecimento sobre mediação empresarial e fortalecer a expertise dos profissionais do direito. A grande procura pelas vagas demonstra o reconhecimento da importância desse instituto no cenário jurídico de Mato Grosso.

A CONVERGE RESOLVE reafirma seu compromisso de oferecer serviços de qualidade, segurança e confiabilidade, contribuindo para o desenvolvimento do ambiente empresarial local. Convido a todos os interessados a conhecerem mais sobre a mediação empresarial e a adotarem essa prática como uma ferramenta fundamental na reestruturação de empresas.

*Nalian Borges Cintra Machado, é sócia do escritório de advocacia Machado e Cintra Advogados Associados; Especializada Mediadora Extrajudicial. Mediadora. Conselheira Estadual da OAB/MT. Foi presidente da Comissão Especial de Conciliação da OAB/MT - Gestão 2015-2021. Atual diretora e presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem CONVERGE RESOLVE.