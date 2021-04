Nativa News

Artigos 16/04/2021 08:19 Estrada Iluminada Chegamos neste Planeta e ocupamos um corpo previamente preparado para nós, que nos é disponibilizado por ocasião do nascimento de uma criança. Certamente é uma felicidade impar, tanto para os pais da criança e para a alma que passa a habitar o referido corpo. A alma/espírito já existia anteriormente e procede de outra esfera, pois como o Mestre disse “O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito“. Portanto somos um espírito com um corpo de carnal. Ora, o espírito é pura energia, se é que pode dizer-se assim, é o que possibilita existir raciocínio ao corpo, e esta energia é que é responsável por difundir o que sentimos uns pelos outros, fazendo nosso cérebro funcionar. Quando encontrarmos uma pessoa na rua sem estar planejado e esta pessoa nos é querida, imediatamente corremos ao encontro dela e abraçando-a, isto faz expandir uma energia de amor salutar nas duas pessoas, sendo que aquele abraço precede de uma eletrização tão intensa que repercute no nosso corpo inteiro. A aura que se forma da união daqueles corpos materiais é refletida e pode ser vista por quem é médium vidente. Esse abraço energético é capaz de reequilibrar as energias de ambos os corpos e também promover no momento a cura para muitos males, pois o cérebro recebendo a informação de que aquele é um encontro de amor vai repercutir no cérebro invisível que passa a emanar a energia que se expande produzindo uma aura salutar. Hoje, com os dias de pandemia estamos privados desse abraço fraterno, nos limitando ao soquinho de mão que também não deixa de ser um contato que acaba expandindo a energia porém com menos intensidade, mas temos ainda um outro recurso que podemos utilizar que é a prece. Esta transcende a distância e chega onde quisermos, pois é conduzida pelo pensamento que é a linguagem utilizada no plano espiritual e que é perfeitamente ouvida quando entramos em concentração mental. O importante é que pensemos sempre em boas coisas, tenhamos metas edificantes, procurando desejar a outrem que seja auxiliado em seus pensamentos e atos para se tornar melhor, pois lembremos que embora distantes nosso pensamento chegará a essas pessoas, e seremos responsáveis se estivermos contribuindo para algo de ruim a elas. De maneira nenhuma podemos deixar de expandir nossas energias a quem amamos, mas a quem não nos é agradável não devemos desejar o mal. Apenas ignoremos e estaremos evitando que a energia negativa nos atinja.

Nilton Moreira