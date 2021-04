Artigos 24/04/2021 06:36 Estrada Iluminada Em meio há muitas cidades que desempenhamos nossa atividade como policial, numa fundamos o Grupo Alcoólicos Anônimos, e em outras muitas palestras procedemos. Foi uma maneira de auxiliar esses irmãos que entravavam e ainda estão no embate contra a dependência. Desde muito tempo o alcoolismo passou a ser tratado como doença e não mais como mera falta de vergonha na cara ou irresponsabilidade como muitos ainda hoje pensam e dizem. É sim no primeiro momento, nos primeiros goles uma falta de cuidado com o corpo, mas também é muitas vezes ato de aguçar o espírito que somos a reencontrar alguma realidade de vida passada, pois não sabemos o que fomos e se anteriormente éramos dependentes desta droga, e ao ingerirmos os primeiros goles tudo volta à tona. Também vi inconsequências de pais com o filhinho no colo que davam prova da bebida que ingeriam a estes pequeninos, não por maldade, mas por irresponsabilidade, querendo dizer que o filho para ser macho tinha de beber. Triste isso. Fico pensando nos dias de hoje como as provações na Terra são peculiares a cada um dos habitantes, pois enquanto uns tem menos dificuldades outros tem ingredientes a mais, como o caso dos alcóolatras que tendo de evitar a bebida pelo menos 24 horas, e depois mais 24 horas tem de conviver hoje com a pandemia que requer uma higiene com álcool em gel. Digo isso pois em meio a literatura e as conversas com estes irmãos doentes em recuperação, sabemos que devem evitar o uso de desodorantes, perfumes e aromatizantes como vinagres que possuam na composição álcool. Todo o cuidado é pouco para evitar eclodir o desejo, já que sabemos que o alcoolismo não tem cura. Hoje em cada local que adentramos está presente o álcool para procedermos a assepsia para evitar a contaminação e fico imaginando como a provação de ser dependente de alcoólicos é complicado, mas certamente esses irmãos que lutam para ficarem sóbrios estão sendo amparados pela Espiritualidade Maior, e conseguem passar por esta dificuldade, e com perseverança obterão êxito. Hoje sabemos que o álcool é absorvido pelo organismo até em contato com a pele. Portanto meus amigos, não devemos esmorecer diante de qualquer entrave. Enfrentemos nossos traumas e atinjamos limites pois as provações estão ai, uns com graus mais difíceis que outros. É da Lei Divina. Força a todos e mais 24 horas.

Voltar + Artigos