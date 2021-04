Artigos 28/04/2021 09:35 O que um grande relacionamento precisa Para superar ser enganado, você precisa refletir sobre o relacionamento e descobrir o que deu certo, e o que deu errado. Porque você precisa ter certeza de que seu próximo relacionamento é muito mais bem sucedido. E para as mulheres, acho que a melhor maneira de garantir o sucesso futuro é aprender sobre o que realmente impulsiona os homens nos relacionamentos. Os homens veem o mundo de forma diferente para você e são motivados por coisas diferentes quando se trata de amor. A ciência está mostrando que os homens têm um desejo embutido por algo "maior" que vai além do amor ou do sexo. É por isso que os homens que aparentemente têm a "namorada perfeita" ainda estão infelizes e se encontram constantemente procurando por outra coisa - ou o pior de tudo, outra pessoa. Simplificando, os homens têm um impulso biológico para se sentirem necessários, para se sentirem importantes, e para sustentar a mulher com quem ele se importa. O psicólogo de relacionamento James Bauer chama isso de instinto herói. Ele criou um excelente vídeo gratuito sobre o conceito. Os desejos masculinos não são complicados, apenas incompreendidos. Instintos são poderosos impulsionadores do comportamento humano e isso é especialmente verdadeiro para a forma como os homens abordam seus relacionamentos. Então, quando o instinto de herói não é atingido, é improvável que os homens fiquem satisfeitos em um relacionamento. Ele se segura porque estar em um relacionamento é um investimento sério para ele. E ele não vai "investir" em você a menos que você dê a ele um senso de significado e propósito e faça ele se sentir essencial. Nesse sentido, há muitas dúvidas que as pessoas têm em relacionamentos, universo sugar é uma alternativa viável para muitas delas em alguns casos, e em outros não. Como você desencadeia esse instinto nele? Como você lhe dá um senso de significado e propósito? De uma forma autêntica, você simplesmente tem que mostrar ao seu homem o que você precisa e permitir que ele se aproxime para cumpri-lo. Ao desencadear este instinto masculino muito natural, você não só sobrecarregará sua confiança, mas também ajudará a aumentar sua relação (futura) para o próximo nível. Converse com alguém que o veja da sua perspectiva É importante falar sobre seus sentimentos e o que aconteceu, mas você precisa fazer isso com a pessoa certa. Quando seu coração está partido e você já está se sentindo mal, a última coisa que você precisa é de alguém na sua frente dizendo-lhe todas as razões que a infidelidade é sua culpa. Você precisa falar com alguém que não vai tentar fazer você fazer sentido da experiência ou Então certifique-se de que eles são emocionalmente inteligentes, positivos e do seu lado. E se você tem amigos em comum com seu parceiro, você pode não querer falar com eles sobre isso, também. Você não pode ter certeza de que lado eles vão tomar. Agora nem sempre está claro como você deve abordar isso. Vou ser honesto, isso é algo que eu nem me incomodo em fazer. Tive uma breve conversa com meu ex-parceiro, mas como já decidi terminar, só queria seguir em frente. No entanto, se você não sabe o que quer fazer, ou quer ficar com eles, então é uma boa ideia ter uma conversa sobre isso. Primeiro, você vai querer reunir todas as informações disponíveis. Você tem provas de que seu parceiro traiu? De acordo com a terapeuta de relacionamento Sheri Meyers, "Sem provas, você vai parecer (ou ser tratado) como um tolo desconfiado". Antes de iniciar o confronto, tente descobrir qual resultado você gostaria. Vocês realmente querem ficar juntos? Quer aprender o quão arrependidos eles são? Às vezes você pode não saber, de acordo com o terapeuta de família Robert C. Jameson. "Você pode dizer, "Eu tenho que falar com ele para obter clareza. Eu não sei o que eu quero... Se este é o caso, então o que você quer é coletar informações para que você possa decidir o que fazer". A próxima coisa que você precisa é planejar um lugar e hora apropriados para conversar.Um espaço seguro onde ambos se sentem à vontade. Então, por mais difícil que seja, você precisa tentar ouvir o que seu parceiro tem a dizer sobre porque eles traíram. "Trair não acontece no vácuo, e é crucial ser honesto sobre sua parte no relacionamento", disse a especialista em relacionamentos April Masini. "É fácil ser vítima, mas na maioria das vezes, a traição aconteceu porque o infiel se sentiu negligenciado ou maltratado ou não valorizado. Isso não desculpa o comportamento dessa pessoa, mas explica isso, e mostra que trair era um sintoma, não o principal problema." Não importa o resultado que você está procurando, falar sobre a infidelidade do seu parceiro é necessário se você quiser consertar o relacionamento ou se você quiser terminá-lo com algum encerramento. "As pessoas traem por razões diferentes. Eles podem amar seus parceiros na época. Vício em sexo, insegurança pessoal e vingança são apenas algumas das razões pelas quais homens e mulheres têm casos extraconjugais. Nenhum deles é bom, mas entender por que pode ajudar", disse o psicoterapeuta Barton Goldsmith. Vai ser difícil confrontar seu parceiro, mas é algo que você precisa falar se quiser seguir em frente com seu relacionamento.

