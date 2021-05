Artigos 03/05/2021 10:47 Você é o que diz? Por Denia Consultoria “O que você é, fala tão alto, que não consigo escutar o que você diz.” -Ralph Waldo Emerson. Já notaram o quanto as crianças são colocadas como referência acerca do comportamento adequado a ser seguido? Elas são sinceras, espontâneas, obedientes, sabem diferenciar o certo do errado. Até que o adulto, aos poucos vai corrompendo a sua essência infantil, com influências do tipo: “ Não pode mentir, mas se fulana ligar, não diga que a mamãe está em casa”; “Fale que gostou do presente, mesmo se não tiver gostado, só para agradar quem lhe deu”; “Como não pode levar lanche de casa para o cinema, vamos escondê-lo na bolsa, pois assim ninguém irá perceber”.... E então, através de uma “avalanche” de novos conceitos, aquela criança vai aprendendo, que o adulto nem sempre fala o que sente, nem sempre é o que diz ser. A questão é que essa regra, internalizada naturalmente por nós, está alicerçada em máscaras: Com a mesma facilidade que a colocamos no rosto, também a retiramos, e por isso, sustentá-la em longo prazo, não passa meramente de uma utopia. A vivência oriunda da prática, as atitudes, o comportamento, a experiência sempre falarão mais alto que a sua voz. Palavras ditas “da boca para fora”, também serão ouvidas com o mesmo comprometimento em que foram profanadas. “Ninguém engana ninguém”, o que ocorre é que recorremos a uma “falsa cordialidade” para lidar com as pessoas ao nosso redor, da mesma maneira que fazem com a gente. A língua finge o exercício da atitude, mas o exemplo a desmascara numa fração de segundos. Por isso, nós da Denia Consultoria acreditamos que o belo é decorrente da fusão entre aparência e essência, que saber fazer é diferente de ser especialista, e que não há nada que se possa comparar ao valor da vivência real, pois ela é a única que nos permite sentir o toque, o aroma, o sabor... Sendo assim, sugerimos, que o quanto antes, você pare onde está, e pergunte a si mesmo, “Onde está a minha criança interior?”, depois de encontrá-la, peça desculpas pelas mentiras que lhe contou ao longo da vida. A seguir, pergunte a ela: “O que você quer ser quando crescer?”. Feito os passos acima, posicione-se: Enfrente os seus medos, diga adeus a sua zona de conforto, e vá em busca de uma vida autêntica, na qual aquilo que você diz, esteja alinhado com o que você realmente é. E não se esqueça deste detalhe importante: Quando as dúvidas surgirem neste novo recomeço, não hesite em procurar as respostas na voz da criança que mora em você, pois é ali que reside a sua verdade. Comece por dentro! Denia Consultoria – A equipe da é formada por Denia Alexandrina, consultora de imagem e marketing, há 40 anos no mercado; Fernanda Fae Figueiredo, fashion marketing; e Estela Fae de Barros que é psicóloga e especializada em marketing. Email: [email protected] / @deniaconsultoria

Voltar + Artigos