Artigos 07/05/2021 05:29 Estrada Iluminada Mãe. Mais um dia das Mães. Este ano a exemplo do ano passado, muitos filhos estão privados do abraço físico em razão da pandemia. Ainda bem que existe a possibilidade das ligações de vídeo que minimiza a sensação de distância, mas o que vale mesmo é o pensamento, este que é uma energia universal. Mãe é uma personalidade sublime que recebe a incumbência de receber em seu ventre um filho, pois mesmo antes de ser concebido, na Espiritualidade acontece a aproximação entre ambos, ficando Ela compromissada em gerar e dar a educação necessária, ocasião que fica sabendo da árdua tarefa que terá pela frente. Mesmo aquela Mãe que não engravida pelo meio natural, já na Espiritualidade sabe do enaltecedor feito que deverá ser realizado. Não menos importante são aquelas Mães que recebem o filho por uma adoção, pois também a articulação para que o processo Legal venha possibilitar a efetividade de uma criança no lar, foi fruto de desejo previamente acontecido na Espiritualidade, pois que os benfeitores empreendem intuições na mente de quase todos os entes envolvidos. Mas esta é a semana das Mães e devemos reverenciar todas Elas, pois sabemos dos momentos de dificuldades, angústias, ansiedades e lutas que entravam e vivenciam por seus filhos amados, mesmo que estes não retribuam a mínima parte do afeto, pois que o amor de Mãe é incondicional. Ser Mãe é sempre ver o filho como seu protegido, pois embora com o passar dos anos para uma Mãe o filho é sempre criança. Parece que nunca cresceu. Traz a preocupação mesmo que esteja em segurança. Ser Mãe é prever o futuro quando pede para que ele tenha cuidado ao sair; é ser meteorologista quando pede que leve um agasalho pois pode o tempo esfriar. Ser Mãe é cuidar sem pedir nada em troca. Chico Xavier sempre disse: “quando uma mãe faz uma prece pelo filho, ela arromba as portas do céu”. Então agora procuremos, num clima de gratidão elevar o pensamento a Deus, agradecendo pela Mãe que nos possibilitou a vinda ao mundo, ou aquela que nos criou. Que receba nosso abraço de amor fraterno, e aquelas Mães que já retornaram ao Plano Espiritual, possam receber nossas honrosas energias de amor em forma de pétalas de rosas perfumadas, e que a Mãe Maior Maria, mãe do Mestre Jesus acolha nossos agradecimentos pelas dádivas que recebemos quando proferimos uma súplica em prece visando beneficiar nossos filhos.

Voltar + Artigos