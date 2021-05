Artigos 23/05/2021 06:36 Estrada Iluminada Esses dias me perguntaram sobre relacionamentos entre pessoas que é muito conturbado. Queriam saber se pessoas que se amam nesta vida se amaram em vidas passadas também, ou se poderiam ser inimigas. De fato quando estamos na espiritualidade, antes de nascer fazemos uma análise com o auxílio dos benfeitores sobre a melhor maneira de reencarnarmos e resgatar nossos erros de vidas anteriores. Nesse momento fazemos um estudo de tudo que aconteceu no passado e idealizamos o que é melhor para que, após o nascimento possamos ter condições de evoluir. Também fazemos uma avaliação de tudo que fizeram de mal para conosco em momentos anteriores e como podemos opor-tunizar que essas pessoas consigam reparar seus erros em relação a nós, pois cada um de nós é espírito em evolução na direção do Pai, e esta evolução é individual, mas precisamos uns dos outros para que nas dificuldades consigamos transpor os entraves. É possível que as pessoas que se amam nesta vida se reencontrem numa próxima reencarnação para se ajudando consigam evoluir juntas, mas pode também que as pessoas que conseguem se amar nesta vida tenham sido inimigas em vidas anteriores, e agora conseguiram se harmonizar e finalmente “virar a página” como se diz popularmente. Muitas desgraças, tragédias que acometem famílias é fruto de relacionamentos que já vem de muito tempo, e muitos fatos voltarão acontecer, pois Deus não impõe que sejamos bons nem maus, isso é uma decisão que tomamos, pois somos livres na seme-adura e por consequência colheremos o plantado. As vezes por mais de uma existência vão acontecer crimes no meio familiar envolvendo pais, mães, filhos e irmãos, até que sejam resolvidas as contendas. Os noticiários estão ai nos demonstrando essas ocorrências que envolvem inocentes e que sem uma análise profunda não encontraríamos explicações. Normalmente quando acontecem tragédias envolvendo crianças somos acometidos de profunda angústia, mas se nos atermos a esclarecimentos contidos na literatura vamos ver que a complexidade existente nessas ações, que não são necessárias acontecer, mas é fruto do desequilíbrio moral de quem as comete, tem explicações, e certamente além da penalização pela Lei humana, o respon-sável pelo escândalo enfrentará momentos angustiosos quando de retorno ao plano espiritual, iniciando por permanecer um tempo nas regiões trevosas do umbral. Certo é que Deus é justo através de Suas Leis, e nada escapa de ser resgatado. Todo mal praticado nesta vida terá de no futuro ser substituído por amor. Só o amor cura. Não importa quantas e quantas reencarnações teremos de viver.

