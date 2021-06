Artigos 14/06/2021 05:34 Da informação ao conhecimento Por Luciano Vacari* A era do conhecimento não está materializada apenas nos modernos aparelhos de smartphones, ela se concretiza justamente no abstrato, na tecnologia e na hiperconectividade das pessoas. A possibilidade de acessar e compartilhar dados o tempo todo e em quase todo lugar é a grande chave para superar as barreiras ainda existentes e experimentar modelos mais eficientes, sejam de processos, de produção ou de vida. Voltando na história, a civilização é marcada por suas revoluções. A primeira delas, a agrícola, foi justamente a que viabilizou a sistematização do cultivo de plantas e criação de animais colando fim ao meio de vida nômade. É o surgimento das primeiras sociedades. Com o tempo, a revolução industrial chega marcando a produção em massa a partir do uso de máquinas, o que também garantiu o aprimoramento das técnicas agropecuária, permitindo assim aumentar a escala de produção de alimentos e intensificar o processo de urbanização da sociedade. Por fim, veio a revolução digital, e com ela a integração em rede das pessoas e das máquinas permitindo que as informações sejam compartilhadas sem limitações geográficas, sociais ou temporais. E esta revolução tem reverberado, mais uma vez, lá no campo. Recentemente foi lançado o Observatório da Agropecuária Brasileira, um portal que disponibiliza a integração, a gestão e o acesso às informações estratégicas para o setor. É uma multiplataforma desenvolvida a partir de dados estatísticos e geoespaciais que poderão ser utilizados por pesquisadores, investidores, produtores rurais, indústrias e consumidores de todo o mundo. É uma revolução. Todas essas informações disponíveis agora precisam ser transformadas em conhecimento. A partir deste banco de dados, o setor produtivo poderá planejar de forma muito mais assertiva seus investimentos, reduzindo os riscos e melhorando os resultados. Assim, o setor pode utilizar as informações na construção de estratégias. Em meio à tanta inovação, o grande desafio é transformar este volume de informação em conhecimento. O campo e a cidade precisam estar conectados para que a era digital seja de fato uma revolução para melhorar a civilização moderna. *Luciano Vacari é gestor de agronegócios e diretor da Neo Agro Consultoria.

