Artigos 27/06/2021 07:48 Estrada Iluminada Pode parecer estranho para algumas pessoas o ato de comunicar-se com espíritos, mas nesta vida tem coisas que embora achemos estranhas acontecem e são consideradas corriqueiras por muitos conhecedores. Primeiro devemos levar em consideração que um espírito não está morto e que nós que dizemos estarmos no mundo dos vivos, aqui estamos temporariamente enquanto nosso corpo material tiver vitalidade, pois após retornaremos a espiritualidade a qual é a vida real. Mas a comunicabilidade acontece normalmente todos os dias quando dormimos! Deixamos o corpo material em repouso e enveredamos espiritualidade adentro. Sabe-se lá onde vamos. Mantemos diálogos dos mais diversos visitando lugares e pessoas de interesse e até resolvemos situações conflitantes de nossa existência. Esta comunicação é comum e na maioria das vezes não temos um amplo controle do que vamos vivenciar, pois tem mais relação com a vida do espírito que somos do que com a vida que estamos vivendo no momento com o corpo denso. Mas existem outras modalidades de comunicação e uma delas é a vidência, onde entramos em concentração e passamos a ver o plano espiritual, e ai acontece a conexão com toda plenitude, onde há uma projeção do corpo astral, ficando o corpo carnal inerte. É muito comum para quem tem este tipo de mediunidade desenvolvida. Outro tipo também de comunicação e que é bem comum é quando recebemos mensagens via psicografia. Basta para isso se estar vinculado a uma casa de oração espiritual e aguardarmos o momento oportuno de recebermos a comunicação, que nos é possibilitada através de um medianeiro que tenha a faculdade da psicografia, o que acontece por meio da escrita física. Já na comunicação tipo psicofonia, situação que a mensagem nos chega pela voz do médium, é necessária uma preparação específica, que abrange desde alimentação condizente até pureza de pensamentos e desejo da prática no bem, possibilitando assim que o medianeiro receba boas mensagens. Existem muitos outros tipos de intercâmbio que podem acontecer à revelia nossa, como movimento de objetos, quebra de objetos, pancadas, ruídos, sons. Também o médium sensitivo é capaz de sentir arrepios, euforias, náuseas, tristezas com vontade chorar, dor física, sonolência, chegando até dormir por ocasião de ouvir palestras, preces. Tudo é considerado normal e depende do aprofundamento nos conhecimentos doutrinários para entender.

