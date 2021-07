Artigos 09/07/2021 15:05 A importância do Dia Mundial da Saúde Ocular Por drº Renan Ferreira Somos bombardeados a todo instante por estímulos visuais do mundo em que vivemos, e considerando que aproximadamente 1/3 do nosso cérebro está dedicado à análise e reconhecimento da informação visual, a importância da visão para a espécie humana é incalculável. Portanto, com objetivo de fomentar a consciência social, divulgar a importância da prevenção e o combate à cegueira, o dia 10 de julho é considerado o Dia da Saúde Ocular em todo o mundo. Estima-se que existam no mundo cerca de 75 milhões de pessoas cegas e mais de 225 milhões de portadores de baixa visão (melhor visão corrigida entre 20-60%). E de que 90% dessas pessoas pertençam aos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como o Brasil (OMS – Organização Mundial da Saúde). O aumento da expectativa de vida da população juntamente com o aumento da prevalência de doenças crônicas como Hipertensão e Diabetes, somadas às dificuldades de acesso à saúde ocular de qualidade são fatores determinantes e que justificam o cenário sombrio.No Brasil, mais de 100 milhões de pessoas não têm acesso à saúde, e no mundo este número pode chegar a casa dos bilhões. A maioria da população está insegura e desprotegida por não ter garantia dos cuidados a sua saúde. Isso é desesperador! Sobretudo, para uma população que está envelhecendo dia após dia e, de fato,envelhecendo sem saúde. O Relatório Mundial sobre Deficiências (World Reporton Disability 2010) diz que a cada 5 segundos, uma pessoa se torna cega no mundo, e de modo, ofuscante, impõem um desagradável sinal de alerta. O mais relevante nesse contexto é o fato de que mais de 80% dos casos de cegueira são evitáveis e/ou tratáveis, caso exista um maior número de ações efetivas de prevenção e/ou tratamento precoce. Políticas de acesso à saúde ocular de qualidade e ações primárias de prevenção, especialmente da população menos favorecida, somadas aos esforços do tratamento precoce podem preservar a capacidade visual e possibilitar uma vida independente e produtiva. Em tempo, segundo inúmeros dados de pesquisa, visita regular ao médico oftalmologista é fator decisivo para manutenção da saúde visual.

O médico oftalmologista é o único profissional habilitado para prevenir, diagnosticar e tratar as diferentes doenças oculares. Consulte regularmente o seu médico oftalmologista. Evite exames superficiais! Dr. Renan Ferreira (CRM MT 9034) é médico oftalmologista, especialista em Retina e Vítreo. @oftalmologistamt / Verbelo Oftalmologia: Rua Alves de Oliveiras, 1875 – Cristo Rei – Várzea Grande-MT; Telefones: (65) 99207-3884/ (65)2137-0880.

