Artigos 26/07/2021 16:46 Estrada Iluminada Sempre que transgredimos a Lei estamos gerando situação de penalidade. A princípio pode não ocasionar prisão em um determinado presídio ou casa de detenção, mas sim passarmos a ser prisioneiros na nossa própria mente, pois a sensação de que de um momento para outro poderemos ser descobertos ou ter nosso lar alvo de buscas nos gera insegurança e muitas noites sem sono. Mas pode acontecer de praticarmos delitos e não sermos descobertos, isto em razão da má investigação feita e não por habilidade da autoria, pois como se diz “não existe crime perfeito e sim mal investigado”, e pode passar muito tempo para sermos penalizados, mas “a justiça tarda mas não falha” como dizem. A capacidade do ser humano em maquiar fatos delituosos por ele mesmo praticado é surpreendente, e fica mais fácil quando envolve crime com participação de bando ou quadrilha, pois esta parceria se protege mutuamente. Certo é que a máxima “o crime não compensa” é uma grande verdade, e se soubéssemos que iríamos ser descobertos por ocasião da prática delituosa não praticaríamos deslizes, pois nem a pena de morte inibe o criminoso, pois quando o crime é cometido ele acredita que não vai ser identificado, pois do contrário não o cometeria! Mas realmente quem comete delito, seja de conotação desonesta ou contra a vida deve ser identificado e punido pela Lei, cumprindo-se assim o que o próprio homem deliberou. Temos visto vários crimes do tipo “colarinho branco”, este que é gravíssimo pois envolve dinheiro público que poderia ser destinado a ajudar os necessitados e em obras sociais, inclusive o exemplo do que aconteceu em um Estado do nosso País foi muito comentado, pois envolveu governadores de várias legislaturas, os quais foram denunciados e condenados por desonestidade. Mas efetivamente é atraso cometer crimes pois somos abraçados pela Lei do homem caso sejamos descobertos, e muita tristeza e frustação toma conta de nós, pois nossa moral cai por terra, perdemos a posição social, poder e até nossa liberdade pode ser tolhida. Mas se do ponto de vista da Lei humana sofremos, também nos deparamos com a Lei Divina! Esta aplicada na medida certa, e que tem um ingrediente a mais. O reparo! Isto mesmo, a reparação será necessária, e se não for ou não tivermos oportunidade nesta vida de repararmos, será numa próxima. Portanto lembremos antes de cometer deslize por menor que seja, e que possa prejudicar outrem, pois na nossa lei existem abrandamentos e protelações, ao contrário da lei de causa e efeito do Altíssimo. Se temos entre os homens os favores da lei; a lei, e os rigores da lei de acordo com quem pratica, na justiça Divina temos simplesmente a Lei.

Voltar + Artigos