Artigos 22/08/2021 17:26 Estrada Iluminada Queremos sempre ter saúde que proporcione prazer de viver e cumprir normalmente nossas atividades, conquistando objetivos planejados e chegarmos ao limite possível da felicidade. Mas é um desejo complexo pois a todo momento situações adversas se apresentam. Mas qual a maneira mais indicada para driblarmos intempéries porvindouras? O pensamento positivo e bom astral é fundamental, pois promovemos energia aos nossos órgãos para atuarem com vontade máxima e evitamos moléstias. Somos uma máquina e se o combustível é de ruim qualidade não funcionará em plenitude! O combustível é o pensamento, e quando partimos para o desânimo o cansaço toma conta. Quando nos irritamos a pulsação sobe juntamente com a pressão arterial, aparecendo sudorese, dores de cabeça, o que faz mal ao coração. Mas atualmente está difícil nos mantermos harmônicos por muito tempo. Aparecem as ansiedades em razão da violência nas ruas; luta por ocupar o poder a todo custo, as vezes derrubando outrem; pandemia impondo distanciamentos e isolamentos de pessoas. Mas é preciso aquietar nossa mente para ter o corpo material em harmonia. Pensemos mais antes de responder certas contrariedades, pois a vida se encarrega de cobrar com sofrimento daquele que está agindo fora da Lei de Deus, e a prova disso é que os sofrimentos chegam até nós diferentemente uns dos outros! Para o aprimoramento moral cada um traz para este mundo histórico gravado no corpo fluídico, já que viemos a terra para polimento e aparar arestas com nossos semelhantes. Somos espíritos em evolução e por isso é fundamental a paz interior para possibilitar aclaramento de ideias e tomarmos atitudes equilibradas. Outro fator que contribui muito para a paz interior é a meditação. Dediquemos momentos de recolhimento mental sintonizando com a Espiritualidade Maior. Jesus nosso intermediário com Deus nos escutará e providenciará sempre o socorro para nossas ansiedades. O som de uma fonte d’agua ou som ambiental de pássaros ou rebentação de ondas do mar auxiliam na emancipação da alma. Nosso mentor espiritual, anjo de guarda estará conosco e nosso corpo receberá as benesses da energização, podendo-se dizer que somos assim agraciados pelo passe espiritual no momento de meditação. Boas leituras nos motivam também a evolução mental para conseguirmos enfrentar as vicissitudes. Espiritas se utilizam do Evangelho no Lar abrindo ao acaso o Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec, lendo um pequeno trecho. É uma maneira de harmonizar-se. Busquemos elevar o espírito incessantemente que nos fará fortificar a mente, carreando energias benéficas ao corpo material.

