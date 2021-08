Artigos 27/08/2021 09:33 Onde investir em Mato Grosso Mato Grosso é o estado das oportunidades. A cada ano, tem superado seus próprios recordes na produção de commodities, como soja, milho e algodão, além de possuir o maior rebanho bovino do Brasil, com o maior valor bruto de produção agropecuária do país. O estado também é autossustentável em energia elétrica, ou seja, produz mais do que consome. Além de toda essa pujança, há cenários bastante otimistas para o crescimento em outras matrizes econômicas, como no setor mineral, no turismo e na produção de etanol de milho. Considerando a possibilidade de três novas linhas ferroviárias, hidrovia, a internacionalização do aeroporto de Cuiabá/Várzea Grande e o ritmo intenso de melhoria na rede rodoviária, podemos vislumbrar o nosso estado como sendo um lugar muito atrativo para investimentos privados. Diante de tantas possiblidades, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-MT), por meio do seu Instituto de Pesquisa e Análise (IPF-MT), fará o lançamento do estudo ‘Onde Investir em Mato Grosso’, no dia 30 de agosto. O evento, que será on-line e gratuito, visa justamente atrair investidores para o estado revelando dados estatísticos e informações estratégicas obtidas por especialistas e pesquisadores do IPF-MT. O estudo investiga o potencial econômico do estado por meio de suas regiões. Com grande extensão territorial, Mato Grosso possui três grandes biomas (Pantanal, Amazônia e Cerrado), conta com cerca de 3,5 milhões de habitantes e um PIB estimado de R$ 137,44 bilhões (2018), com expectativa de atingir R$ 280 bilhões em 2027. Como na economia, as cadeias se reproduzem, cada setor que cresce leva consigo bons indicadores para os demais segmentos econômicos. Nós, do setor do comércio, entendemos que investimentos são sempre bem-vindos, sejam no setor primário, secundário ou terciário. Por isso, a Fecomércio-MT apresentará com esse estudo um modelo do que a entidade entende como "ideal" de desenvolvimento para o estado. Por fim, destaco a atuação do IPF-MT que, em nove meses de trabalho, tem levado conhecimento e informação aos empresários e à população mato-grossense para que possam compreender o cenário atual e projetar o futuro, enfrentando os desafios e aproveitando as oportunidades. José Wenceslau de Souza Júnior é presidente da Fecomércio, Sesc, Senac e Sindcomac em Mato Grosso, e comerciante há mais de 40 anos.

