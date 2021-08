Artigos 31/08/2021 11:33 Luxo é um sonho! Qual é o seu? Pode-se dizer, que aquilo que é considerado um luxo está em constante processo de variação, conforme a época, o tempo, o local... contudo, o suspiro que esta palavra evoca em cada um de nós sempre será o mesmo. Em cada momento da vida, será despertado em nós um tipo de luxo: Para uma mãe recém-parida, tomar um banho de 30 minutos, lavando seus cabelos em silêncio, traduz uma experiência de luxo; já para uma adolescente em fase de descobertas, em 1h ainda não foi possível nem mesmo escolher a roupa que será usada. Para alguém que mora distante da praia, comer um camarão a beira mar é um luxo, mas para aquele que mora em frente ao mar, talvez luxo seja passar muito frio, em um inverno glacial, tomando chocolate quente. Luxo é sentimento. Luxo é emoção! Hoje, com a globalização de ideias e opções, investir em uma experiência de consumo, que eleve em cada pessoa o sentimento do quão especial ela é, significa aguçar o luxo que reside dentro dela. Sendo assim, desde o brigadeiro que ela come, até o carro que consome, precisam fazer parte de um processo que cause a sensação de originalidade e privilégio, caso contrário, estas serão apenas mais uma escolha no vasto universo de opções que possuímos, porém, assim como a abelha possui uma natureza que a leva a produzir o mel, nós precisamos primeiramente possuir os atributos que desejamos que sejam explorados. Grandes tiragens não combinam com o luxo: Seja original. Não se deixe levar pela pirataria dos modismos, porque em longo prazo, tudo o que não é original, acaba se deteriorando e deixando como legado o sentimento de insatisfação e desperdício. Sabe o que é incopiável? A sua essência. Ela sim é inimitável. Invista e não se arrependerá. A nossa imagem pessoal reúne conteúdo e forma, e para a elaboração de uma comunicação eficiente ambas devem estar alinhadas. Pontes seguras demoram a serem edificadas, mas são sólidas, enquanto os atalhos podem até nos levar aos destinos mais rapidamente, entretanto, além de nos surpreenderem com buracos no caminho, podem nos deixar ainda mais perdidos, devido às voltas que nos fazem dar. Sendo assim, encare seus olhos no espelho. Observe os ruídos existentes entre o seu conteúdo e sua embalagem. Mire em seus sonhos. Dê o primeiro passo: Comece por dentro. Denia Consultoria – A equipe da é formada por Denia Alexandrina, consultora de imagem e marketing, há 40 anos no mercado; Fernanda Fae Figueiredo, fashion marketing; e Estela Fae de Barros que é psicóloga e especializada em marketing. Email: [email protected] / @deniaconsultoria

