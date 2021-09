Artigos 21/09/2021 09:53 Um podcast para cada gosto Pixabay Para quem tem tempo livre – e também para quem não para – há uma nova forma de entretenimento no ar. São os podcasts, os conteúdos baseados em áudio, distribuídos pelas plataformas de streaming como Spotify, Deezer e Apple. Pesquisas recentes realizadas nos Estados Unidos mostraram que por lá um terço da população ouve algum tipo de podcast. A Coréia do Sul é a líder mundial, com 58% da população conectada nesse tipo de mídia. O Brasil, infelizmente, não possui estatísticas confiáveis sobre o assunto até o momento. Mas, tendo em vista o significativo aumento de oferta, inclusive por parte de meios jornalísticos tradicionais, é de se supor que também aqui a podcastmania chegou. Durante uma década, os podcasts cresceram silenciosamente (perdão pelo trocadilho). Hoje, porém, eles ganharam volume, e há opções até mesmo sobre assuntos específicos como o poker, para qual um podcast é uma aposta certa. Enfim, onde há um grupo com um interesse, provavelmente haverá um podcast, como comprova a turma que curte o lambadão mato-grossense. Mas se você ainda não se ligou a essa nova forma de comunicação, veja algumas opções que podem interessar. Podcasts jornalísticos Eles começaram com jornalistas independentes verbalizando opiniões. Mas logo os principais veículos perceberam que a ferramenta tinha poder, e lançaram seus próprios podcasts, com “âncoras” comandando conversas, debates e entrevistas com convidados especiais. Sem precisar dispor do custo de produção da TV, os podcasts conseguem abordar temas específicos com mais profundidade, deixando para os colegas da tela a árdua tarefa de contar o que foi notícia no dia. Podcasts de idiomas O antigo problema de querer aprender uma língua, mas não ter como escutá-la, acabou. Os podcasts de idiomas são uma das principais áreas dominadas pela nova mídia. Inglês, italiano, alemão – a oferta é praticamente ilimitada, e permite que o estudante ouça, em alto e bom som, o idioma de sua preferência, sem sotaque, e acompanhado de explicações e comentários. Podcasts infantis Os antigos CDs de historinhas ficaram no passado. Hoje, os podcasts infantis assumiram a dianteira da contação de histórias. De clássicos como Chapeuzinho Vermelho até novas e criativas histórias, é possível entreter os pimpolhos apenas conectando na sua plataforma preferida. Quem diria, o Lobo Mau agora é digital. Podcasts de humor Que tal assistir a uma apresentação de stand up, sem precisar ficar olhando para o humorista? Há quem diga que podcast de humor é mais desafiador que um show ao vivo, porque o comediante não pode se apoiar em trejeitos e caretas. Costinha certamente não sobreviveria a essa nova realidade. Podcasts de futebol Não que o mundo precisasse, mas caso alguém queira ouvir mais comentaristas comentando sobre mais jogos de futebol, há podcasts para isso. Antes, depois e talvez durante as rodadas, analistas explicam tudo, até mesmo o inexplicável. Afinal, estão falando de futebol, um jogo de 90 minutos de bola rolando seguido de quatro horas de debate incessante. Podcasts de negócios Áreas com muitas tecnicalidades, como finanças e investimentos, são um prato cheio para os podcasts. É lá que especialistas compartilham suas valiosas dicas do que fazer com seu dinheiro, com ideias que vão de novos negócios às aplicações mais certeiras e rentáveis. Ao menos até a página dois. Podcasts de cultura pop Para quem gosta de acompanhar a interessante (ou nem tanto) vida das celebridades, os podcasts de cultura pop estão aí para ajudar. Notícias de quem ficou com quem, que casal se juntou, e qual se separou, numa espécie de versão digital da revista Ti-ti-ti, porém sem o bônus das palavras cruzadas e da milagrosa dieta emagrecedora. Podcasts de estilo de vida e bem-estar Levar uma vida mais light é desejo de muitos. Manter o foco nesse objetivo requer um guru, meditação e/ou exercício respiratórios. Tudo isso pode ser encontrado em um podcast de bem-estar que, assim como a iluminação pessoal, está entre os mais procurados pelos neófitos. Podcasts de horóscopo Se você era do tipo que recebe jornal em casa e imediatamente vai checar seu horóscopo, saiba que não precisa mais esperar a edição matinal. Os podcasts de astrologia dão a informação que você precisa a qualquer tempo, e com muitos mais comentários. Afinal, qual é a importância de um Mercúrio retrógrado? Você finalmente vai descobrir!

