Artigos 06/10/2021 14:02 Qual é o seu alvo? Tenha cuidado com a direção em que você guia o seu coração: Um dia você chegará lá.... A vida nos proporciona inúmeras oportunidades, e juntamente com elas, estarão as vitórias e as derrotas. Lidar com as perdas é sempre muito doloroso, porque a frustração sofrida persiste em nos guiar para o caminho do “deixa pra lá” ou do “tanto faz”. Porém o fracasso só se instaurará em nossas vidas se desistirmos de investir o nosso tempo e foco em alcançar aquilo que almejamos como sucesso. O “balde de água fria” a ser despejado nos projetos pessoais, encontra-se sob a tutela de nossas mãos. Olhar fixamente para o êxito alheio pode nos conduzir a uma “cegueira” permanente, pois permite a criação da ilusão de que a vitória dos outros é decorrente de uma feliz sequência de acertos. Sabe porquê? Porque nós não estávamos naquele lugar vivendo aqueles momentos sombrios, sendo assim, “douramos” as quedas alheias, como se não tivessem causado tantas “fraturas”, quanto àquelas vividas por nós! O segredo da persistência consiste em não permitir que o “choque” do tombo paralise o desejo de continuar a caminhada. Mas, apesar de ser considerada a melhor opção, escolher sair andando não é uma escolha fácil, pois junto com as dores e com os hematomas, emergirá a preocupação com a opinião alheia. Contudo, quando insistimos em seguir em frente, mostramos a nossa força e capacidade de resiliência, além de aprendermos a esperar o momento certo para colher os nossos frutos. Problemas antigos parecem ser mais confortáveis e fáceis de lidar, quando na verdade, são apenas velhos conhecidos .... A esperança e o recomeço fazem abrigo nas novas soluções. Sendo assim, não desperdice seu potencial. Tenha consigo apenas duas opções: Estar em pé ou se levantando! Encoraje seus planos. Nós da Denia Consultoria, percebemos que a positividade pode ser usada como um remédio sem contra indicação,sendo administrado de modo contínuo e que o brilho de nossos olhos precisam de luminosidade para refletir todo o seu potencial! Dessa forma, escolha com cautela o que irá carregar dentro do seu coração: Desânimo ou coragem? Força ou desistência? Nós sugerimos que você carregue os seus maiores sonhos, planos e projetos, porque certamente os seus passos lhe farão atingi-los! Não tenha medo: Comece por dentro! *Denia Consultoria – A equipe da é formada por Denia Alexandrina, consultora de imagem e marketing, há 40 anos no mercado; Fernanda Fae Figueiredo, fashion marketing; e Estela Fae de Barros que é psicóloga e especializada em marketing. Email: [email protected] / @deniaconsultoria*

