Um rosto atraente por sua beleza pode ser reconhecido imediatamente à primeira vista, assim também é possível prever a idade aproximada de cada pessoa, pois algumas características faciais transmitem equilíbrio, a partir da simetria e proporções faciais ideais, por exemplo, poder no contorno facial bem definido, comum no rosto angulado, ingenuidade quando as bochechas estão em destaque e sensualidade nos lábios e nos olhos que estão em evidência.

Baseado em atributos faciais, como estrutura óssea, posição dos coxins de gordura e aspecto da pele, unidos à personalidade, são geradas as percepções inconscientes para si e para o próximo.

A forma do rosto norteia também sobre os pontos, nos quais ocorrerá maior impacto com o processo de envelhecimento, pois este acontece de maneiras diferentes de acordo com o formato facial. Assim, ao reestruturar os pontos fracos, favorecendo os pontos fortes e contorno facial, isso vai gerar embelezamento com naturalidade e promover a prevenção do envelhecimento facial.

Avaliar a estrutura do rosto é a base para a abordagem estética com a aplicação de ácido hialurônico, este que tem a capacidade de hidratar, definir, volumizar e/ou suavizar sulcos profundos conforme a reologia do produto, escolhido de acordo com a indicação, note que não são todos iguais.

Um desejo comum, por gerar equilíbrio e empoderamento, é a definição do contorno facial inferior, que separa o pescoço da mandíbula e queixo, principalmente para quem tem essa região proporcionalmente menor constitucionalmente ou pelo consumo ósseo pelo processo de envelhecimento facial.

Outro conhecimento que se adquiriu com os estudos nessa área é a possibilidade do efeito lifting com a aplicação do ácido hialurônico na região mais lateral da face, posterior aos ligamentos faciais, além do efeito top model look que define a área do “blush”, promovendo sensação de emagrecimento pelo efeito de luz e sombra.

Vale ressaltar que cuidar da saúde e aparência da pele é fundamental para valorizar o contorno e as características faciais comentadas acima, já que uma pele bem tratada transmite autocuidado. Desta forma, o skincare personalizado, associado às tecnologias (laser e ultrassom microfocado), toxina botulínica e bioestimuladores de colágeno, promovem esses benefícios quando bem indicados.

Portanto, as características faciais desde a camada superficial, que é a pele, até a parte óssea, mais profunda, transmitem informações inconscientes desde o primeiro olhar. A beleza facial não pode ser definida em uma fórmula matemática ou por um único conceito, por isso, é primordial avaliar a necessidade e objetivo de cada paciente, com um olhar humano, mas com os conhecimentos existentes hoje.

Dra. Vanessa Casteli, médica dermatologista pela SBD (CRM-MT 7995|RQE 5948) pós graduada em Medicina Estética (SP). @dravanessacasteli / [email protected] / Clínica Prímula - Rua Topázio 136 Bosque da Saúde Cuiabá-MT