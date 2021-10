Artigos 15/10/2021 16:36 Estrada Iluminada: Desde a vinda de Jesus Será que nós humanos melhoramos desde os tempos antes da chegada de Jesus? Questiono pois se somos espíritos em corpo carnal e que fomos Criados para sermos eternos, certamente estávamos em momentos do passado, no que refere os livros mais antigos da humanidade. Era comum nos tempos idos, onde existiam grandes arenas, reunirem-se grandes multidões para assistirem gladiadores se defrontarem até a morte, o que inspirou cineastas a desenvolverem películas, e muitas vezes os que sobreviviam eram aclamados de heróis e iam fazer parte do exército real. Será que de lá para cá ficamos mais evoluídos? Certamente que a maior parcela de espíritos que somos sim, mas uma grande massa continua mantendo em seu íntimo a maldade e o desejo de praticar atrocidades, isto vemos todos os dias nos noticiários. Nas arenas de antigamente via-se serem largadas feras para devorarem pessoas que haviam cometido delitos, e o povo nas arquibancadas deliravam de prazer vendo aquele triste quadro. Hoje não existe mais arenas revestidas com areias onde a poeira levantava e maquiava o sangue que jorrava daqueles que eram sentenciados, mas temos outros palcos de atração que são também traumáticos, e que expectadores pagam ingresso para ver agilidade, confronto, batalha. Estes locais são as arenas de lutas livre e de futebol. Num destes o sangue corre livre com a aprovação Legal. No outro é proibido confronto com sangue, mas os ânimos se acirram e a plateia delira. A violência começa desde a chegada aos estádios, hoje chamados também de arena, onde torcidas já do lado de fora começam a se confrontar, tendo a polícia ter de agir separando-os, e dentro do caldeirão acontecem xingamentos com palavrões, tendo a torcida de ficar separada e observada pelo policiamento. Esta semana um Juiz, autoridade máxima dentro de um campo de futebol foi agredido covardemente. Teve de ser hospitalizado. Isso seria uma demonstração de que não houve progresso da humanidade desde aqueles tempos? Referimos a esta agressão por ter causado um impacto maior, mas elas existem em menor grau em quase todas as partidas, a iniciar pelo desrespeito ao Juiz que está ali desempenhando a tarefa de julgador. Desde a vinda de Jesus que nos disponibilizou o Evangelho, continuamos a praticar atos deprimentes como o ocorrido. Será que melhoramos?

