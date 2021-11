A constelação familiar, que tem como pré-requisito “olhar o todo” como “o tudo”, dentro da filosofia de Bert Hellinger, nos traz a visão sistêmica de uma realidade muitas vezes adormecida, não vista e não lembrada.



Ela nos informa que tudo está dentro de uma perspectiva do amor; a vida como ela é: saúde e abundância. O êxito está relacionado simplesmente ao amor.



Quando há um problema, há uma tentativa frustrada de amar onde se observa desarmonia física, emocional, mental, ou espiritual .



Para o ser humano pertencer é vital, fundamental, mesmo que em um movimento inconsciente. E o amor por um ancestral excluído pode ser a causa da dor, do sofrimento e da enfermidade. Resolvemos esta questão dando um bom lugar para este familiar.



Muitas vezes, estes elementos atravessam várias gerações adormecidos e guardados em nossa memória genética. Dizemos, então, que esta é a dinâmica inconsciente de um amor cego.



Quando encontramos através de um olhar profundo e respeitoso a origem da ruptura do amor saudável podemos restaurar e nos reconciliamos “a tudo com foi” e “a tudo como é”. E, através do amor, podemos encontrar a solução.



A enfermidade fala muito mais de você: de onde você se sentiu desconectado do amor e muitas vezes da sensação de não ter recebido o que precisava simplesmente por não ter percebido que recebeu o suficiente. Pense nisso!



*Giovana Balth é consteladora sistêmica e microfisioterapeuta.