Artigos 07/11/2021 05:47 Detector de mentiras Vemos em filmes e também em noticiários que pessoas que se envolvem em crimes de certa complexidade são submetidas a detector de mentiras. Segundo a ciência é possível saber por este meio se um indivíduo está ou não falando a verdade, isto através da reação que apresenta, muito embora já houve comentários de que alguns submetidos conseguiram ludibriar o aparelho. Não sei se procede. Tal equipamento tem por objetivo ser uma complementação para o todo de provas em peça investigativa. Certa ocasião no plano espiritual, foi comentado por um mentor que alguns equipamentos, estátuas, pinturas de artes não são os originais que existe na Terra, e sim uma cópia inspirada do que já existia no plano espiritual. Interessante isso! Lá, vamos nos deparar com o equipamento denominado Psicoscópio que conforme consta no livro Estudando a Mediunidade, psicografia de Chico Xavier, é um aparelho que destina-se à auscultação da alma, com poder de definir as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria, sem necessidade de acurada concentração mental. O minúsculo objeto aqui na Terra não pesaria senão algumas gramas. Acrescentou o benfeitor que espera esteja, mais tarde, entre os homens, e funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes, análogos na essência aos raios gama. É constituído por óculos de estudo, com recursos disponíveis para a microfotografia. Se o espectroscópio permite ao homem perquirir a natureza dos elementos químicos, localizados a enormes distâncias, através da onda luminosa que arrojam de si, com muito mais facilidade identificaremos os valores da individualidade humana pelos raios que emite complementou o benfeitor. A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis, através de ligeira inspeção. Sabe-se, atualmente, na Terra, que um grama de rádio perde a metade do seu peso em dezesseis séculos e que um cíclotron, trabalhando com projetis atômicos acelerados a milhões de eléctrons-volt, realiza a transmutação dos elementos químicos, de imediato concluiu. Efetivamente são conceitos técnicos que o leigo não compreende, mas podemos ter sim a certeza de que a quantidade de aparelhos que temos aqui no plano dos encarnados é uma cópia dos que existem no plano espiritual e que lá são mais sofisticados e com bem maior tecnologia. Portanto, conforme evoluirmos vamos desenvolver tecnologias de grande expressão e certamente o detector de mentiras hoje utilizado, terá um salto de qualidade, até porque os bandidos estão tecnologicamente tentando meios mais aprimorados para consumarem seus delitos.

Voltar + Artigos