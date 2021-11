Artigos 13/11/2021 10:52 O relógio corre Aproxima-se o período que o relógio parece correr mais e o tempo causa em nós certa ansiedade. Tentamos de todas maneiras nos apressar mas à medida que assim procedemos temos impressão que o tempo corre mais ainda. A maioria de nós não vive intensamente o presente e sim nos fixamos no futuro. Nossa agenda está sempre cheia e planejamos a vida com longo período adiante, e com a chegada do último mês do ano queremos resolver tudo aquilo que não conseguimos até então. Tudo na vida obedece um calendário e assim vivemos atrelado a ele tentando solucionar problemas e cumprir metas, estas que foram idealizadas pouco antes do início do ano. Metas que atinge a todos, desde o poder político através de seus Órgãos até quem pouco possui para administrar. Mas a aproximação de fim de um ano também tem seu lado bom que é o de revisarmos o que fizemos de errado para corrigir no próximo período, e também o que deixamos de fazer de proveitoso em nosso benefício ou de outrem. Isso também vale para a administração pública em todos os níveis. Lá no Evangelho está que seremos cobrados pelo que fizemos de errado, mas também diz que seremos responsáveis por todo o bem que deixamos de realizar. Então não basta sermos corretos, rezarmos, fazermos orações ou preces se não praticarmos a caridade para com o próximo. Muitas vezes deixamos de realizar objetivos traçados por falta de tempo para planejá-los. Isto acontece pois deixamos sempre para os últimos dias do ano a revisão daquilo que precisamos fazer. Então quem sabe agora já comecemos a pensar nas metas a atingir em 2022! Certo é que será um ano totalmente diferente, pois já estamos sendo vitoriosos por sobreviver a uma pandemia das mais devastadoras, mas por outro lado nos apresentamos com o coração apertado em ver que tantos irmãos nossos desencarnaram. Mas na vida temos de olhar para frente e andar. Assim espera de nós O Criador, pois viemos ao mundo para vencer apesar das inúmeras dificuldades, estas que fazem parte de cada um de nós na proporção merecida. Procuremos colocar Deus nos nossos objetivos, e tenhamos fé de que seremos ajudados. Energia a todos.

