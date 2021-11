Artigos 28/11/2021 07:05 Responsabilidade maior Todos nós antes de nascer preparamos nossa vinda na espiritualidade sob a orientação e auxilio dos benfeitores espirituais, e são inúmeras as características que vão desde problemas de saúde que a certo tempo da vida vamos ter de passar, até defeitos físicos e deformações no corpo quanto a estética. Tem inclusive um dos livros de Chico Xavier que menciona um espírito que estava preparando a nova vinda ao corpo físico, e que os benfeitores notaram que ele teria em um determinado momento da vida um problema cardíaco. Na ocasião foi comentado de que tal espírito tivesse os cuidados necessários quanto a saúde, passaria pelo problema e não desencarnaria de tal anomalia. Portanto tiramos disso a lição de que devemos sempre nos cuidar, evitando excessos que possam prejudicar o corpo físico, pois precisamos dele para sermos completistas na Terra. Mas ser gênero dotado de beleza é algo que incomoda os outros que são menos belos, despertando ciúmes, atração, desejo, o que em algum momento da vida pode ensejar entrave para cumprir objetivos na Terra, já que a cobiça pelo corpo belo coloca a quem o possui, em situações as vezes mais embaraçosas do que a quem possui um visual de feia aparência. Também, nascer num lar equilibrado e possuir pais decentes e corretos é um compromisso maior para o reencarnante, principalmente se este tem o mesmo nome do pai, pois terá de honrar com boas atitudes a sua origem, já que ficará explícito para as pessoas em geral que o reencarnante é filho da personalidade. A responsabilidade é maior ainda quando se trata de gêmeos, pois tendo estes grandes semelhanças, pode a todo momento serem confundidos mutuamente, e se um deles for de conduta desequilibrada porá em risco a moral do outro, sendo um entrave no sucesso de ambos, pois imperfeitos como são os homens, sempre exaltarão os defeitos quando da aproximação de um dos gêmeos. Mas realmente devemos sempre procurar sermos moralmente o melhor possível quando aportamos aqui na Terra, pois todos os atos farão parte de nossa bagagem por ocasião de retorno ao plano espiritual, além do que muitos dos atos praticados quando estamos aqui servirão de base para uma nova reencarnação. Muitos não acreditam na hipótese da reencarnação, mas se não fosse assim não conseguiríamos progredir na direção do Pai, pois uma vida apenas para o espírito que somos é impossível atingirmos a perfeição que Ele deseja, além de não encontrarmos explicações para os sofrimentos diferenciados que acomete cada um neste mundo. De qualquer maneira temos obrigação de sermos cada vez melhores a cada dia, pois isso agrada a Deus.

Voltar + Artigos