Artigos 03/12/2021 08:32 Bitcoin crash: entenda o que é e aprenda os truques para arrasar nas crash apostas No meio de tantos novos conceitos em um mundo de diferentes conteúdos borbulhando, parece bastante comum falar de um jogo virtual. No entanto, há alguns jogos que merecem atenção especial devido se propagarem rapidamente e virarem mania entre o público. Muita calma nesse momento para aqueles que já estão assustados achando que vão precisar de muita matemática e um alto nível de raciocínio lógico para entender do que se trata esse jogo e de como se tornar um craque das Crash apostas. Afinal, que jogo é esse? Bitcoin crash é um tipo de jogo virtual onde o jogador faz sua aposta e precisa observar o crescimento de um gráfico. Cada vez que o gráfico vai subindo, o que acontece quando todos os jogadores já realizaram suas apostas, o valor da aposta vai sendo multiplicado. É de relativa simplicidade para jogar mas é preciso estar muito atento pois, é preciso se retirar da partida antes que o gráfico pare, ou seja, antes do “crash”. O objetivo do jogo é sair antes dessa pausa e com o maior valor de aposta possível. Outro dado importante de se esclarecer é que no Bitcoin crash a moeda utilizada para se jogar é o Bitcoin, a mais famosa criptomoeda da atualidade. Como jogar Bitcoin crash? Primeiro é preciso se cadastrar gratuitamente usando email e criando uma senha, depois é só desfrutar dos bônus oferecidos aos principiantes e já começar a treinar as jogadas no Bitcoin crash. Atenção e perspicácia são fundamentais nesse jogo, é preciso estar bastante atento ao movimento do gráfico. Ao mesmo tempo que é bom esperar que os valores das apostas sejam multiplicados ao máximo possível, é preciso saber a hora certa de se retirar da jogada. Quais são as regras do Bitcoin crash? Basicamente, atenção, cautela, observação e um pouco de raciocínio lógico para entender os padrões de comportamento do gráfico nas últimas apostas. Por exemplo, analisar qual é a média de tempo que o gráfico fica se movimentando ou quais foram os últimos pontos que ele parou. O Bitcoin crash é um jogo legal? Se a plataforma utilizada para jogar o Bitcoin crash for de uma empresa que se dedica a jogos virtuais e se a licença de funcionamento dessa empresa possuir sede em outro país, sim, nesse caso o jogo de Bitcoin crash é legal. Estratégias para jogar Bitcoin crash Existem basicamente dois métodos para jogar Bitcoin crash, além do conselho de ter sempre o controle da situação. Método D’Alembert Como o próprio nome denuncia, esse é um método francês que consiste em somar ou subtrair os valores das apostas baseado nos resultados obtidos. Por exemplo, se uma pessoa ganha de primeira, a segunda aposta deve ser de mesmo valor. Porém, se na segunda jogada ele perde, em sua terceira jogada o valor da aposta deve ser maior que na segunda. Método Martingale Esse método é originário da experiência dos jogadores de cassino. A estratégia consiste em dobrar a aposta em caso de perdas e repetir o valor original em caso de vitória.

