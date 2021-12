Artigos 06/12/2021 07:20 Anjos O que seria anjo? É uma personalidade Criada por Deus assim como homem? Será que é uma consequência natural de purificação do homem, depois deste tornar-se evoluído? Todos nós humanos chegaremos um dia na condição de anjo? São muitos os questionamentos e a maioria das pessoas nunca pararam para pensar nisso. Sabemos que os livros mais antigos falam de anjos mas não explicam o que verdadeiramente são. Temos na literatura contemporânea que são seres que apareceram em algumas ocasiões para trazerem notícias, avisos, como é o caso do anjo Gabriel que aparece a Maria avisando-a de que terá um filho e que este se chamará Jesus. Também consta que anjos apareceram a pastores e informaram a estes do nascimento de Jesus. Algumas religiões, tem como sendo os anjos os mensageiros direto de Deus. Parece que anjo seria algo de bom, personalidade do bem, mas por outro lado fala-se em anjo mau e que a maldade pode se personificar de anjo para enganar. Bem, existe várias teorias. Preferimos ficar com a que anjo é uma alegoria para o que se aproxima em sintonia com as Leis Divina. Espíritos que atingiram um grau elevado de perfeição e que são utilizados para prática do bem. Afiguram-se como possuidores de asas com objetivo de demonstrar que não são iguais a nós e sim podem voar. Nós como espíritos que somos, quando estamos desprendidos da matéria podemos nos deslocar na velocidade do pensamento, dando impressão de possuirmos asas, pois quando nos vemos em sonhos não nos parece estarmos caminhando e sim volitando. Mas acreditamos também que os anjos são aquelas pessoas que estão por ai a nosso redor, por toda parte e que em determinado momento quando precisamos de ajuda, socorro, elas aparecem e nos auxiliam nas mais diversas situações embaraçosas. Somos da crença que Deus criou tudo que existe no universo, ou seja espírito e matéria e que anjo não é uma categoria de criação a parte. Todos nós em algum momento da vida, após várias e várias reencarnações chegaremos a uma condição de evolução moral e por consequência evolução espiritual que nos credenciará a sermos também chamados de anjos! O que devemos hoje é lembrar que toda pessoa que se acerca de nós e nos faz bem, nos auxiliando, diminuindo nossas dificuldades, é um anjo. Paz a todos

Voltar + Artigos