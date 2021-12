Artigos 15/12/2021 10:14 A tecnologia e o seu papel transformador na produção rural Estamos no meio de uma corrida intensa: a de produzir alimentos em escala global, na velocidade proporcional à demanda que cresce constantemente. No modelo econômico atual, existe uma preocupação constante com a qualidade do alimento entregue à população e a rentabilidade do produtor rural. Exemplos comuns utilizados até agora para enfrentar esta problemática são políticas públicas de incentivo fiscal e créditos bancários com juros baixos destinados ao produtor do campo e indústrias de alimentos. Ações como essas ajudam muito, mas com o passar do tempo, vão perdendo a eficiência. Acreditamos que o melhor caminho está em melhorar o rendimento e a eficiência da produção rural, buscando sempre agregar valor à produção e aproximando cada vez mais o produtor rural ao consumidor final. Hoje, a principal ferramenta é a tecnologia, já que pode ser adaptada para resolver qualquer situação, agregando valor aos alimentos produzidos e melhorando a rentabilidade do produtor rural. Mato Grosso retém uma boa percentagem da produção global de commodities alimentícias; o milho e soja produzidos aqui viajam grandes distâncias até serem processados e transformados em alimento e, a cada quilômetro percorrido, aumenta a distância entre o campo e o consumidor final, diminuindo proporcionalmente a rentabilidade do produtor rural. Por meio da tecnologia, podemos aprimorar fluxos e automatizar processos, aperfeiçoando cada vez mais as operações. Dessa maneira, o produtor passa a ter maior controle da direção que quer dar ao seu negócio, explorando produtos que geram maior rentabilidade e mercados mais próximos de suas terras. Do mesmo jeito que o planeta está crescendo, mercados locais também estão e a demanda por produtos industrializados acompanham esse crescimento. A diferença é que a qualidade do alimento entregue pode aumentar em proporção a distância que precisa percorrer até chegar à mesa do consumidor final, e o maior beneficiado deste modelo é a população, que passa a ter acesso a alimentos cada vez mais saudáveis. *Julio Panoff é especialista em supply chain, relações públicas, comunicação e cultura organizacional por MITx e as universidades de Auckland na Nova Zelândia e Queensland na Austrália. Trabalhou na liderança global da multinacional de alimentos BRF e hoje lidera o pilar de tecnologia da Planejar Agro em Mato Grosso. E-mail: [email protected]

