Com base em pesquisas desenvolvidas, o milho deverá ser a produto em destaque para a safra em 2022, aqui no Mato Grosso. Especulam-se que os indicadores projetados para este ano apontam a maior ampliação de oferta, tendo como um dos predominantes cultivos para o Estado do Mato Grosso, focando em um crescimento anual de aproximadamente de 20,4%. É necessário salientar que o produto ainda irá fortalecer a maior oferta de grãos de Mato Grosso, cerca de 39,50 milhões de toneladas, ultrapassando a soja, hoje sendo o maior riqueza da agricultura local.



No que tange ao milho, especialistas preveem uma alta anual de 12% em sua produtividade retomando o seu espaço e garantindo uma ótima recuperação. A área de plantação do milho chega a cerca de 6,27 milhões de hectares, uma tremenda área rural de plantio, segundo dados estatísticos divulgados pela própria Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).



Adicionalmente, os produtores rurais, estão bem otimistas com as condições climáticas experimentadas até o momento aqui em nosso estado, desde setembro de 2021, quando se iniciou o cultivo da nova safra de soja e segundo os produtores, afirmam que até o presente momento, possuem previsões muito positivas perante o negócio, não apenas o milho, mas a soja e o algodão também possuem ótimas expectativas no curso desse processo e fazer do nosso estado um grande produtor a nível nacional de grãos e fibra pelo 11º ano seguido, fazendo do estado uma referência mundial no Agronegócio.



Aqui no Mato Grosso, a safra em geral, possui uma previsão de crescimento anual de 12,2% sobre a oferta, conforme informações da Conab, garantindo uma posição de destaque na produção do nosso estado, com evolução de aproximadamente 73,07 milhões de toneladas para 82,01 milhões.



Neste enfoque, o clima da região demonstra muita força o que garante o grande crescimento dessa produtividade, com alta de 6,4% ante 2022/21 quando na área, esse crescimento seria de 5,5% no comparativo do mesmo período.



Artur Ilton de Azevedo, Gerente da Regional MT - RUSSELL BEDFORD BRASIL