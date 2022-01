Artigos 28/01/2022 17:18 Tire o planejamento do papel — Aprenda a administrar seu dinheiro Nesta época do ano, as pessoas costumam estabelecer novas metas. Muitas vezes, questões que envolvem dinheiro aparecem no topo da lista — se livrar de dívidas, fazer um curso, aprender a controlar os gastos. Mas, para usar o dinheiro de forma consciente, não basta apenas ter a intenção. É necessário foco e disciplina, senão assim como as famosas promessas de fim de ano, seu desejo acabará ficando no papel. Como é possível administrar bem seus recursos? Note essas sugestões práticas: Crie um orçamento Primeiro, anote quanto você espera receber no mês. Depois, relacione suas despesas atuais, mesmo que elas possam mudar com o tempo. É essencial colocar isso por escrito para ter um plano de controle dos gastos. Quando os resultados começarem a aparecer, você ficará mais motivado. Trabalhe em conjunto Converse com todos em casa sobre a situação. É mais fácil para a família apoiar as mudanças quando cada um é envolvido e participa nas decisões. O esforço coletivo para economizar e evitar desperdícios faz o dinheiro render mais. Decida o que é mais importante Compare quanto você ganha com quanto você gasta e identifique o que pode ser cortado ou reduzido para não ultrapassar seu orçamento. Muitos se surpreendem ao perceber que cedem à influência da propaganda e gastam mais com desejos do que com necessidades. Saiba diferenciar uma coisa da outra! Essas e outras dicas sobre administrar despesas podem ser encontradas no site JW.ORG. O acesso é gratuito e não há necessidade de cadastro. Abaixo, algumas dessas matérias relacionados ao uso consciente do dinheiro.

